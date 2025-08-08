ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар и евро подешевели в обменниках

Украина, Пятница 08 августа 2025 10:14
UA EN RU
Доллар и евро подешевели в обменниках Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил падение. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 августа средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 47,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,43-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Официальный курс на 7 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6110 гривен за 1 доллар (-0,0735 грн). Это минимальный уровень с 29 июня (41,5852 гривен).

Официальный курс евро составит 48,2854 гривен за 1 евро (+0,1940 грн).

Евро и доллары

Статистика НБУ свидетельствует о том, что евро стал основной валютной для новых сбережений украинцев.

Чистая покупка долларов составила в июле 17 млн долларов, тогда как евро - 312 млн в долларовом эквиваленте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики