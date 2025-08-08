Доллар и евро подешевели в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил падение. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 августа средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 47,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,43-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Официальный курс на 7 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6110 гривен за 1 доллар (-0,0735 грн). Это минимальный уровень с 29 июня (41,5852 гривен).

Официальный курс евро составит 48,2854 гривен за 1 евро (+0,1940 грн).