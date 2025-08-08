Доллар и евро подешевели в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил падение. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 8 августа средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,60 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 47,60 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,43-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.
Официальный курс на 7 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6110 гривен за 1 доллар (-0,0735 грн). Это минимальный уровень с 29 июня (41,5852 гривен).
Официальный курс евро составит 48,2854 гривен за 1 евро (+0,1940 грн).
Евро и доллары
Статистика НБУ свидетельствует о том, что евро стал основной валютной для новых сбережений украинцев.
Чистая покупка долларов составила в июле 17 млн долларов, тогда как евро - 312 млн в долларовом эквиваленте.