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Долар падає другий день поспіль

Україна, Середа 06 серпня 2025 15:34
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Долар падає другий день поспіль Фото: курс долара впав на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6110 гривень за 1 долар (-0,0735 грн). Це мінімальний рівень з 29 червня (41,5852 гривень).
Долар падає другий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,2854 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).
Долар падає другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,64-41,67 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар падає другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,85 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,50 гривень.

Рішення НБУ

НБУ запровадив новий пакет валютної лібералізації для бізнесу. Одним із пунктів є частковий дозвіл виводити валюту за умови донатів 50% від суми на ЗСУ.

Але встановлено дуже обмежений перелік цілей для таких переказів.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив у коментарі РБК-Україна, що якийсь легальний коридор виведення валюти, якщо дуже потрібно.

"Мито за вихід 50%. Тобто, якщо хочеш вивести з 7 серпня 2025 року, наприклад, 1 млн доларів - заплати мито 50% на ЗСУ 500 тисяч доларів, і виводь залишок 500 тисяч доларів", - сказав Шевчишин.

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