Долар і євро подешевшали в обмінних пунктах

Коментар НБУ

За даними НБУ, у серпні 2025 року ситуація на валютному ринку України залишилася стійкою. Середній офіційний курс гривні до долара зміцнився на 0,8%, а до євро - на 1,5%.

Як зазначили в НБУ, дія сезонних чинників у поєднанні зі збереженням інтересу до гривневих інструментів сприяли зниженню в серпні чистого попиту на безготівковому сегменті. Це відобразилося в зменшенні сальдо інтервенцій НБУ до 2,7 млрд доларів.

За даними НБУ, попит на готівкову валюту залишався близьким до рівня попереднього місяця.