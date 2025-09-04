Долар і євро подешевшали: НБУ оновив офіційні курси
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 5 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3494 гривень за 1 долар (-0,0225 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,1348 гривень за 1 євро (-0,0676 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 7 копійок до 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав до 41,55 гривень, курс євро до 48,55 гривень.
Резерви України
Міжнародні резерви України протягом серпня 2025 року зросли на 3 млрд доларів до 46 млрд доларів. Обсяг є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дасть можливість збільшити резерви до 53,7 млрд доларів.