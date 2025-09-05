Доллар и евро подешевели в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 5 сентября средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упала на 5 копеек до 48,50 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,50 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,29-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Официальный курс на 5 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3494 гривен за 1 доллар (-0,0225 грн).
Официальный курс евро составит 48,1348 гривен за 1 евро (-0,0676 грн).
По данным НБУ, в августе 2025 года ситуация на валютном рынке Украины осталась устойчивой. Средний официальный курс гривны к доллару укрепился на 0,8%, а к евро - на 1,5%.
Как отметили в НБУ, действие сезонных факторов в сочетании с сохранением интереса к гривневым инструментам способствовали снижению в августе чистого спроса на безналичном сегменте. Это отразилось в уменьшении сальдо интервенций НБУ до 2,7 млрд долларов.
По данным НБУ, спрос на наличную валюту оставался близким к уровню предыдущего месяца.