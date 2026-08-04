Долар і євро подешевшали: курс валют НБУ на 5 серпня та чому важлива кредитна історія

Національний банк України оновив офіційний курс валют на середу, 5 серпня. Долар і євро подешевшали порівняно з попереднім банківським днем.

Про актуальні курси валют та чому позитивна кредитна історія стає дедалі важливішою для українців, – читайте у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Долар подешевшав: офіційний курс знизився до 44,74 грн (-4 копійки).

офіційний курс знизився до 44,74 грн (-4 копійки). Євро також втратив у ціні: курс опустився до 51,53 грн (-11 копійок).

курс опустився до 51,53 грн (-11 копійок). Кредитна історія має значення: позитивна фінансова репутація підвищує шанси отримати кредит на кращих умовах.

позитивна фінансова репутація підвищує шанси отримати кредит на кращих умовах. Дані зберігаються 10 років: інформація про кредити та їх погашення не видаляється одразу після закриття договору.

Курс валют НБУ

НБУ на 5 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 44,74 грн, що на 4 копійки менше, ніж днем раніше.

Офіційний курс євро також знизився. На середу регулятор встановив його на рівні 51,53 грн, що на 11 копійок менше порівняно з попереднім банківським днем.

Таким чином, після кількох днів зростання європейська валюта перейшла до корекції, тоді як долар продовжив незначне зниження в межах прогнозованих коливань ринку.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 5 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому кредитна історія стає дедалі важливішою

На тлі поступового відновлення кредитування експерти нагадують, що для українців дедалі більшого значення набуває кредитна історія.

''Позитивна кредитна історія працює на вас у довгостроковій перспективі: вона не лише підвищує шанси на схвалення кредиту, а й відкриває доступ до кращих умов кредитування. У сучасному світі репутація – це реальний і дуже цінний капітал'', – пояснили РБК-Україна у пресслужбі Українського бюро кредитних історій.

У кредитному звіті містяться дані про отримані позики, їх погашення, прострочення та інші події, пов’язані з виконанням кредитних договорів. Згідно із законодавством України, така інформація зберігається 10 років після завершення дії кредитного договору.

Водночас навіть негативна кредитна історія не означає, що доступ до фінансових послуг втрачено назавжди. Хоча достовірні негативні записи не можна видалити, відповідальне користування кредитами поступово покращує фінансову репутацію.