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Доллар и евро подешевели: курс валют в крупнейших банках и обменниках 5 августа

10:40 05.08.2026 Ср
3 мин
Как изменились курсы основных валют?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро подешевели: курс валют в крупнейших банках и обменниках 5 августа Фото: банки и обменники обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Банки и обменники обновили курсы валют на 5 августа. Доллар у большинства крупнейших банков подешевел, а евро продолжил коррекцию после предыдущего роста.

Какие курсы установили крупнейшие банки и обменники и где сегодня выгоднее покупать и продавать валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • В обменниках доллар продают в среднем по 44,75 грн, евро – по 51,55 грн.
  • В банках доллар можно купить от 44,77 грн, а евро – от 51,59 грн.
  • Самый дешевый доллар: предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,77 грн.
  • Выгоднее всего продать валюту: можно в Ощадбанк и ПУМБ.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 5 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,75 (-7 коп.) грн. для покупки и 44,63 (-7 коп.) грн. для продажи.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,55(-8 коп.) грн, а покупают – по 51,35(-5 коп.) грн.

Доллар и евро подешевели: курс валют в крупнейших банках и обменниках 5 августа

Фото: курс валют в обменниках на 5 августа (Инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу 44,97 (-10 коп.) грн, а покупают – по 44,49 (-8 коп.) грн.

Евро же в банках можно купить по 51,84 (-16 коп.) грн, а сдать – по 51,18 (-6 коп.) грн.

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 (-15 коп.) грн, а курс для карт составляет 44,84 (-20 коп.) грн. Купить евро в отделениях можно по 51,90 (-10 коп.) грн, а для карт курс составляет 51,81 (-17 коп.) грн.

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,77 (-33 коп.) грн, а для карт – по 45,00 (-20 коп.) грн. Евро в мобильном приложении можно купить по 51,59 (-46 коп.) грн, а для карт – по 51,90 (-25 коп.) грн.

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 (без изменений) грн, а по коммерческому курсу – по 44,90 (без изменений) грн. Евро в кассах банка можно купить по 51,90 грн.

Monobank продает доллары по 44,83 (-20 коп.) грн, а евро – по 51,80 (-21 коп.) грн.

Доллар и евро подешевели: курс валют в крупнейших банках и обменниках 5 августа

Фото: курс валют в банках (продажа) на 5 августа (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Среди крупнейших банков выгоднее всего покупать доллар сегодня можно через ''Мобильный Ощад'' – по 44,77 грн. Далее следуют Monobank – 44,83 грн., ПриватБанк (карточный курс) – 44,84 грн., отделение ПриватБанка – 44,90 грн. и коммерческий курс ПУМБ – 44,90 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс сегодня предлагает Ощад через ''Мобильный Ощад'' – 51,59 грн. Далее следуют Monobank – 51,80 грн., ПриватБанк (карточный курс) – 51,81 грн., а ПУМБ и отделение ПриватБанка продают евро по 51,90 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и коммерческий курс ПУМБ – по 44,60 грн. Далее следуют Ощад (карты) – 44,50 грн, Monobank – 44,46 грн, ПриватБанк (карточный курс) – 44,45 грн и отделение ПриватБанка – 44,30 грн.

Евро выгоднее всего продавать Сбербанку через ''Мобильный Ощад'' – по 51,35 грн. В Monobank курс покупки составляет 51,23 грн., в ПУМБ – 51,20 грн., в ПриватБанке (карточный курс) – 51,22 грн., а в отделениях банка – 50,90 грн.

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