Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 17 вересня та як розподілити заощадження

Курс валют НБУ

На 17 вересня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,60 грн, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше. Курс євро знизився на 7 копійок – до 51,44 грн. 16 вересня офіційні курси становили 44,63 грн за долар та 51,51 грн за євро.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Як розподілити заощадження між гривнею та валютою

Як один із можливих підходів до розподілу заощаджень віцепрезидент асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов навів умовну модель: близько половини коштів можна залишити у гривневих інструментах, а решту розподілити між іноземними валютами. Водночас банкір наголосив, що таку пропорцію не варто сприймати як універсальну рекомендацію для всіх.

За словами Мамедова, вибір валюти варто пов’язувати з майбутніми витратами. Зокрема, якщо людина регулярно подорожує або має витрати в країнах Єврозони, частину заощаджень можна тримати в євро. Це дасть змогу уникати додаткових витрат на конвертацію.

Гривневі заощадження, особливо якщо йдеться про значні суми, банкір радить розглядати не лише з точки зору депозитів, а й ОВДП. При купівлі облігацій, за його словами, варто враховувати можливі банківські або брокерські комісії, а також вартість обслуговування рахунку.