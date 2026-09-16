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Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 17 вересня та як розподілити заощадження

16:05 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Фото: регулятор оновив ціни на валюту (Getty Images)

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 17 вересня. Пара долар/євро продовжили дешевшати.

Які курси основних валют встановлено на завтра та як краще розподілити заощадження, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 17 вересня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,60 грн, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше. Курс євро знизився на 7 копійок – до 51,44 грн. 16 вересня офіційні курси становили 44,63 грн за долар та 51,51 грн за євро.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Скільки сьогодні коштують 100 доларів: курс долара та євро в банках на 16 вересня

Як розподілити заощадження між гривнею та валютою

Як один із можливих підходів до розподілу заощаджень віцепрезидент асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов навів умовну модель: близько половини коштів можна залишити у гривневих інструментах, а решту розподілити між іноземними валютами. Водночас банкір наголосив, що таку пропорцію не варто сприймати як універсальну рекомендацію для всіх.

За словами Мамедова, вибір валюти варто пов’язувати з майбутніми витратами. Зокрема, якщо людина регулярно подорожує або має витрати в країнах Єврозони, частину заощаджень можна тримати в євро. Це дасть змогу уникати додаткових витрат на конвертацію.

Гривневі заощадження, особливо якщо йдеться про значні суми, банкір радить розглядати не лише з точки зору депозитів, а й ОВДП. При купівлі облігацій, за його словами, варто враховувати можливі банківські або брокерські комісії, а також вартість обслуговування рахунку.

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