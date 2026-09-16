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Доллар и евро подешевели: курс НБУ на 17 сентября и как распределить сбережения

16:05 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
Фото: регулятор обновил цены на валюту (Getty Images)

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 17 сентября. Пара доллар/евро продолжили дешеветь.

Какие курсы основных валют установлены на завтра и как лучше распределить сбережения, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На 17 сентября НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,60 грн, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее. Курс евро снизился на 7 копеек – до 51,44 грн. 16 сентября официальные курсы составили 44,63 грн. за доллар и 51,51 грн. за евро.

Фото: официальный курс валют НБУ на 17 сентября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Сколько сегодня стоят 100 долларов: курс доллара и евро в банках на 16 сентября

Как распределить сбережения между гривной и валютой

Как один из возможных подходов к распределению сбережений вице-президент ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов привел условную модель: около половины средств можно оставить в гривневых инструментах, а остальное распределить между иностранными валютами. В то же время банкир подчеркнул, что такую пропорцию не следует воспринимать как универсальную рекомендацию для всех.

По словам Мамедова, выбор валюты следует увязывать с предстоящими расходами. В частности, если человек регулярно путешествует или имеет расходы в странах Еврозоны, часть сбережений можно держать в евро. Это позволит избегать дополнительных расходов на конвертацию.

Гривневые сбережения, особенно если речь идет о значительных суммах, банкир советует рассматривать не только с точки зрения депозитов, но и ОВГЗ. При покупке облигаций, по его словам, следует учитывать возможные банковские или брокерские комиссии, а также стоимость обслуживания счета.

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