ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 13 липня та що може вплинути на гривню

16:12 10.07.2026 Пт
2 хв
Чому паливний фактор залишається одним із головних ризиків для валютного ринку?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 13 липня та що може вплинути на гривню Фото: НБУ оновив офіційний курс валют на 13 липня (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Національний банк України на понеділок, 13 липня, трохи знизив офіційний курс долара та євро. Американська валюта подешевшала на 2 копійки, а європейська – на 1 копійку.

Що відбувається з офіційним курсом валют та чому одним із головних ризиків для гривні нині залишається паливний фактор, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар трохи подешевшав: офіційний курс НБУ знизився на 2 копійки.
  • Євро також втратив у ціні: європейська валюта подешевшала на 1 копійку.
  • Паливний фактор залишається одним із ключових ризиків: він впливає на імпорт, логістику та інфляцію.
  • Підстав для дефіциту пального немає: український ринок став значно стійкішим після кризи 2022 року.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на понеділок, 13 липня, офіційний курс долара на рівні 44,49 грн, що на 2 копійки менше, ніж наприкінці минулого тижня. У п’ятницю, 10 липня, офіційний курс американської валюти становив 44,51 грн.

Євро також незначно подешевшав. Офіційний курс європейської валюти на 13 липня становить 50,86 грн, тоді як у п’ятницю він дорівнював 50,87 грн. Таким чином, євро втратив 1 копійку.

Після нетривалого зростання наприкінці минулого тижня обидві ключові валюти знову перейшли до незначного зниження. Водночас зміни залишаються мінімальними, що свідчить про відносну стабільність офіційного валютного ринку.

Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 13 липня та що може вплинути на гривню

Фото: офіційний курс валют НБУ на 13 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро додали в ціні: курси валют в банках та обмінниках 10 липня

Що може вплинути на курс гривні

Одним із ключових факторів, який може впливати на валютний ринок найближчим часом, залишається ситуація з паливом.

Як розповів у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, основний ризик для гривні нині лежить не лише у валютній площині.

За його словами, пальне безпосередньо впливає на імпортний попит, логістику, транспортні витрати та інфляційні очікування. Якщо світові ціни на нафту зростатимуть або виникатимуть проблеми з постачанням, це може збільшити потребу імпортерів у валюті.

Водночас експерт наголошує, що підстав говорити про системний дефіцит пального наразі немає. Україна вже має налагоджені маршрути імпорту, а паливний ринок після досвіду 2022 року став значно адаптованішим.

Однак локальні проблеми з роботою АЗС, логістикою чи пошкодженням інфраструктури можуть тимчасово впливати як на ціни на пальне, так і на поведінку споживачів.

Читайте також: В Україні вводять банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться та як виглядатиме
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
В Україні вводять банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться та як виглядатиме
В Україні вводять банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться та як виглядатиме
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників