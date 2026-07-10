Долар і євро додали в ціні: курси валют в банках та обмінниках 10 липня

Після кількох днів зниження долар і євро знову перейшли до зростання. Банки та обмінні пункти переглянули свої курси, а гривня дещо втратила позиції щодо основних світових валют.

Де сьогодні найвигідніше купити та продати долар і євро, – читайте у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Долар повернувся до зростання: після кількох днів зниження курс знову підвищився.

після кількох днів зниження курс знову підвищився. Євро також подорожчав: європейська валюта додала в ціні як у банках, так і в обмінниках.

європейська валюта додала в ціні як у банках, так і в обмінниках. Найдешевше купити долар можна в Ощадбанку та ''ПУМБ''.

можна в Ощадбанку та ''ПУМБ''. Найвигідніше продавати долар сьогодні можна Ощадбанку, Monobank і ''ПУМБ''.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 10 липня долар в обмінниках можна купити за середнім курсом 44,60 (+4 коп.) гривні, а продати – по 44,50 (+3 коп.) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,22 (+7 коп.) гривні, а купують – по 51,05 (+10 коп.) гривні.

Фото: курс валют в обмінниках на 10 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

ПриватБанк у відділеннях продає долар по 44,70 (без змін) гривні, а карткою – 44,84 (без змін) гривні. Євро у касах банку можна купити по 51,25 (без змін) гривні, а карткою – 51,28 (без змін) гривні.

Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' продає долар по 44,70 (+5 коп.) гривні, а для карток – 44,85 (+5 коп.) гривні. Євро у мобільному застосунку сьогодні коштує 51,25 (+15 коп.) гривні, а для карток – 51,45 (+15 коп.) гривні.

''ПУМБ'' у касах продає долар по 44,90 (без змін) гривні, а комерційний курс становить 44,70 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,40 (без змін) гривні.

Monobank продає долари по 44,69 (+6 коп.) гривні, а євро – по 51,21 (+1 коп.) гривні.

Фото: курс валют у банках (продаж) на 10 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Серед банків найвигідніше купувати долар сьогодні можна через ''Мобільний Ощад'' та за комерційним курсом ''ПУМБ'' – по 44,70 грн. Такий самий курс у відділеннях ПриватБанку, тоді як Monobank продає валюту по 44,69 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Monobank – 51,21 грн. Далі йдуть ПриватБанк і ''Мобільний Ощад'' – по 51,25 грн, а ''ПУМБ'' – 51,40 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'', Monobank та ''ПУМБ'' (комерційний курс) – по 44,40 грн. У ПриватБанку курс купівлі становить 44,10 грн.

Євро найвигідніше продавати Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' та ''ПУМБ'' – по 50,70 грн. У Monobank курс купівлі становить 50,61 грн, а у ПриватБанку – 50,25 грн.