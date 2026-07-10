Доллар и евро подешевели: курс НБУ на 13 июля и что может повлиять на гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 13 июля, несколько снизил официальный курс доллара и евро. Американская валюта подешевела на 2 копейки, а европейская – на 1 копейку.

Что происходит с официальным курсом валют и почему одним из главных рисков для гривни остается топливный фактор, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар немного подешевел: официальный курс НБУ снизился на 2 копейки.

официальный курс НБУ снизился на 2 копейки. Евро также потерял в цене: европейская валюта подешевела на 1 копейку.

европейская валюта подешевела на 1 копейку. Топливный фактор остается одним из ключевых рисков: он влияет на импорт, логистику и инфляцию.

он влияет на импорт, логистику и инфляцию. Оснований для дефицита горючего нет: украинский рынок стал значительно устойчивее после кризиса 2022 года.

Курс валют НБУ

НБУ установил на понедельник, 13 июля, официальный курс доллара на уровне 44,49 грн, что на 2 копейки меньше, чем в конце прошлой недели. В пятницу, 10 июля, официальный курс американской валюты составил 44,51 грн.

Евро тоже незначительно подешевел. Официальный курс европейской валюты на 13 июля составляет 50,86 грн, тогда как в пятницу он равнялся 50,87 грн. Таким образом, евро потерял 1 копейку.

После непродолжительного роста в конце прошлой недели обе ключевые валюты снова перешли к незначительному понижению. В то же время, изменения остаются минимальными, что свидетельствует об относительной стабильности официального валютного рынка.

Фото: официальный курс валют НБУ на 13 июля (Инфографика РБК-Украина)

Что может повлиять на курс гривны

Одним из ключевых факторов, который может влиять на валютный рынок в ближайшее время, остается ситуация с топливом.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, основной риск для гривны в настоящее время лежит не только в валютной плоскости.

По его словам, горючее оказывает непосредственное влияние на импортный спрос, логистику, транспортные расходы и инфляционные ожидания. Если мировые цены на нефть будут расти или возникнуть проблемы со снабжением, это может увеличить потребность импортеров в валюте.

В то же время эксперт подчеркивает, что оснований говорить о системном дефиците горючего пока нет. Украина уже имеет налаженные маршруты импорта, а топливный рынок после опыта 2022 года стал более адаптированным.

Однако локальные проблемы с работой АЗС, логистикой или повреждением инфраструктуры могут временно влиять как на цены на топливо, так и на поведение потребителей.