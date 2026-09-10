Долар і євро пішли на зниження: курс НБУ на 11 вересня та що таке е-гривня

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 11 вересня офіційний курс долара на рівні 44,55 грн. Порівняно з попереднім днем американська валюта подешевшала на 9 копійок. Тоді вона коштувала 44,64 грн.

Офіційний курс євро становить 51,76 грн. Європейська валюта втратила в ціні 23 копійки порівняно з 10 вересня, коли вона коштувала 51,99 грн.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 11 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Що відомо про е-гривню

Е-гривня – це цифрові гроші Національного банку та електронна форма грошової одиниці України. Таке визначення містить Закон України ''Про платіжні послуги'', повідомляє НБУ.

Якщо буде ухвалено рішення про запровадження е-гривні, вона стане законним платіжним засобом в Україні. Цифрова гривня існуватиме лише в безготівковій формі та доповнюватиме готівкову й безготівкову форми грошей.

У НБУ зазначають, що е-гривня має виконувати всі функції грошей і бути зручною та доступною для громадян, бізнесу, державних органів, банків і небанківських надавачів платіжних послуг.