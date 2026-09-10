Долар і євро дорожчають: курс валют у банках та обмінниках на 10 вересня

У четвер банки та обмінники переглянули ціни на іноземну валюту. Долар продовжує коливатися поблизу позначки 45 грн, а євро в окремих банках уже коштує понад 52 грн.

Скільки зараз коштують долар і євро та де пропонують найкращі курси, – читайте в матеріалі РБК-Україна .

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 10 вересня, за даними Minfin⁠, середній курс долара в обмінниках становить 44,80 грн для продажу та 44,70 грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,20 грн, а купують – по 52,00 грн.

Фото: курс валют в обмінниках 10 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,85 грн (+5 коп.), а для карток курс становить 44,84 грн (без змін). Купити долари у відділеннях можна по 44,25 грн (+5 коп.), а для карток – по 44,40 грн (+5 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 52,35 грн (+10 коп.), а для карток – по 52,35 грн (без змін). Курс купівлі євро у відділеннях становить 51,35 грн (+10 коп.), а для карток – 51,68 грн (+9 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,90 грн (+10 коп.), а для карток – по 44,99 грн (+9 коп.). Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,50 грн (+10 коп.), а для карток – 44,45 грн (+15 коп.).

Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,40 грн (+20 коп.), а для карток – по 52,50 грн (+20 коп.). Курс купівлі євро через ''Мобільний Ощад'' становить 51,70 грн (+20 коп.), а для карток – 51,65 грн (+15 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,00 грн (без змін), а за комерційним курсом – по 44,80 грн (без змін). Курс купівлі становить 44,40 грн (без змін) за готівковим курсом та 44,50 грн (без змін) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 52,30 грн (без змін), а продати – по 51,60 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,83 грн (без змін), а купує – по 44,43 грн (без змін). Євро продають по 52,33 грн (+1 коп.), а купують – по 51,70 грн (+8 коп.).

Фото: курс валют у банках 10 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед наведених великих банків сьогодні пропонує Monobank – 44,83 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 44,84 грн, ПриватБанк у відділеннях – 44,85 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,90 грн та Ощадбанк для карток – 44,99 грн.

Найдорожче американську валюту продає ПУМБ за готівковим курсом – 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує ПУМБ – 52,30 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях та для карток – по 52,35 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,40 грн, Ощадбанк для карток – 52,50 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,50 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 44,45 грн, Monobank – 44,43 грн, ПриватБанк для карток – 44,40 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 44,40 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,25 грн.

Євро найвигідніше продавати через Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' та Monobank – по 51,70 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 51,68 грн, Ощадбанк для карток – 51,65 грн та ПУМБ – 51,60 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,35 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні