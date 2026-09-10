Доллар и евро пошли на снижение: курс НБУ на 11 сентября и что такое е-гривна

Курс валют НБУ

НБУ установил на 11 сентября официальный курс доллара на уровне 44,55 грн. В сравнении с предыдущим днем американская валюта подешевела на 9 копеек. Тогда она обошлась в 44,64 грн.

Официальный курс евро составляет 51,76 грн. Европейская валюта потеряла в цене 23 копейки по сравнению с 10 сентября, когда она обошлась в 51,99 грн.

Фото: официальный курс валют НБУ на 11 сентября (инфографика РБК-Украина)

Что известно об е-гривне

Е-гривна – это цифровые деньги Национального банка и электронная форма денежной единицы Украины. Такое определение содержит Закон Украины "О платежных услугах", сообщает НБУ.

Если будет принято решение о введении е-гривны, оно станет законным платежным средством в Украине. Цифровая гривна будет существовать только в безналичной форме и дополнять наличную и безналичную формы денег.

В НБУ отмечают, что е-гривна должна выполнять все функции денег и быть удобной и доступной для граждан, бизнеса, государственных органов, банков и небанковских поставщиков платежных услуг.