Долар і євро перервали падіння: курс на 1 квітня та скільки валюти можна завезти в Україну

15:49 31.03.2026 Вт
2 хв
Валюта знову змінила тренд - на скільки подорожчали долар і євро?
aimg Дмитро Левицький
Долар і євро перервали падіння: курс на 1 квітня та скільки валюти можна завезти в Україну Фото: долар знову росте після кількох днів спадання (колаж РБК-Україна)

Нацбанк після кількох днів спадання знову підвищив курс долара на середу, 1 квітня. Здорожчала і європейська валюта.

Яким буде курс валют у перший день квітня та скільки валюти можна ввозити в Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: НБУ залишив облікову ставку на 15%: як це рішення позначиться на житті українців

Головне:

  • Долар перестав падати: Нацбанк встановив офіційний курс на 1 квітня на рівні 43,91 грн. Це на 12 копійок дорожче, ніж попереднього дня.
  • Євро також росте: Після кількох днів спаду офіційний курс європейської валюти підвищився на 14 копійок і завтра становитиме 50,45 грн.
  • Ліміт на ввезення валюти: Максимальних обмежень не існує, але якщо готівка перевищує еквівалент 10 000 євро - обов'язкове декларування на митниці.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив на завтра офіційний курс долара на 12 копійок дорожче, ніж на сьогодні. 1 квітня курс долара буде на рівні 43,91 грн.

Євро після кількох днів спаду також здорожчає: на 14 копійок. Офіційний курс завтра становитиме 50,45 грн.

Яким буде курс долара та євро 1 квітня (Інфографіка РБК-Україна)

Яку кількість валюти можна ввезти в Україну

За даними Державної митної служби, в Україну дозволено ввозити будь-яку суму іноземної валюти. Проте якщо готівка перевищує еквівалент 10 тисяч євро, її необхідно обов'язково задекларувати.

Перерахунок валюти у євро здійснюється за офіційним курсом Нацбанку на день перетину кордону.

Також декларація вимагається під час ввезення цінних паперів та платіжних документів (акцій, облігацій, чеків тощо): понад 500 євро або якщо вага документів перевищує 50 кілограмів.

Які правила для дітей

Неповнолітні також мають право перевозити валютні цінності через кордон. Однак, якщо особі ще не виповнилося 16 років, декларацію від її імені має заповнити та подати законний представник (батьки, опікуни тощо).

Як подати документи

Бланк декларації можна самостійно роздрукувати на звичайному папері формату А4. Під час митного контролю разом із заповненою формою необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу та підтверджує країну постійного проживання.

Читайте також: Відсотки за депозитами можуть впасти: чи варто відкривати рахунок зараз?
Новини
Чи буде реформа мобілізації з 1 квітня: у Міноборони зробили важливу заяву
Чи буде реформа мобілізації з 1 квітня: у Міноборони зробили важливу заяву
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни