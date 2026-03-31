Долар і євро перервали падіння: курс на 1 квітня та скільки валюти можна завезти в Україну

Нацбанк після кількох днів спадання знову підвищив курс долара на середу, 1 квітня. Здорожчала і європейська валюта.

Нацбанк встановив на завтра офіційний курс долара на 12 копійок дорожче, ніж на сьогодні. 1 квітня курс долара буде на рівні 43,91 грн.

Євро після кількох днів спаду також здорожчає: на 14 копійок. Офіційний курс завтра становитиме 50,45 грн.

Яку кількість валюти можна ввезти в Україну

За даними Державної митної служби, в Україну дозволено ввозити будь-яку суму іноземної валюти. Проте якщо готівка перевищує еквівалент 10 тисяч євро, її необхідно обов'язково задекларувати.

Перерахунок валюти у євро здійснюється за офіційним курсом Нацбанку на день перетину кордону.

Також декларація вимагається під час ввезення цінних паперів та платіжних документів (акцій, облігацій, чеків тощо): понад 500 євро або якщо вага документів перевищує 50 кілограмів.

Які правила для дітей

Неповнолітні також мають право перевозити валютні цінності через кордон. Однак, якщо особі ще не виповнилося 16 років, декларацію від її імені має заповнити та подати законний представник (батьки, опікуни тощо).

