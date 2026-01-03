ua en ru
Курси долара та євро на наступному тижні: чи є передумови для зростання

Субота 03 січня 2026 07:00
UA EN RU
Курси долара та євро на наступному тижні: чи є передумови для зростання Фото: Курс долара в обмінниках на наступному тижні прогнозується 42,8 гривні (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров
Експерт: Тарас Лєсовий

Різких стрибків курсу долара наступного тижня очікувати не варто. Валютний ринок зберігатиме стабільність.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Протягом 5-11 січня фактори, які можуть викликати курсові коливання, будуть достатньо збалансованими, а валютний ринок – стійким, вважає Лєсовий.

Він додає, що Національний банк зберігає можливість оперативно втручатися у разі виникнення перекосів на міжбанківському ринку.

Тому, різких коливань курсу 5-11 січня не прогнозується, вартість долара на готівковому ринку буде становити 42,3-42,8 гривень (курси купівлі-продажу), а євро – 48,5-49,75 гривень, додає банкір.

На міжбанківському ринку в цей період курси купівлі-продажу становитимуть 42,2-42,7 гривень для долара та 48,5-49,75 гривень для євро.

Тарас Лєсовий зазначає, що різниця між курсом купівлі та продажу в касах комерційних банків може становити 0,5-0,6 гривень для долара та 0,8-1 гривня для євро, в обмінниках ці значення можуть складати 0,6-1 гривня та 1,-13 гривня відповідно.

"Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня", - додає експерт.

Нагадаймо, курс долара в обмінниках 2 січня знизився у порівнянні із значенням 1 січня на 4 копійки – до 42,51 гривні, при цьому курс євро зменшився на 7 копійок – до 50,03 гривні.

В обмінних пунктах 2 січня долар купували у середньому по 41,93 гривні (-0,02 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро – по 49,35 гривні (-0,04 гривні).

Максимальне значення офіційного курсу долара у 2026 році може бути на рівні 44-45 гривень, а євро – 51-52 гривні, якщо війна триватиме весь рік, прогнозує віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. Якщо ж військові дії припиняться, офіційний курс долара може бути близько 44 гривні, а євро – 51 гривні.

