Нацбанк знизив курси долара і євро на 18-24 копійки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 31 грудня впав на 2 копійки і становить 42,55 гривень, курс продажу євро знизився на 2 копійки і сягнув 50,10 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,95 і 49,39 гривень відповідно.

На міжбанку курс долара в результаті торгів 31 грудня знизився на 10-13 копійок - до 42,20-42,30 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,51-49,61 гривень (-0,26-0,29 порівняно з попереднім днем).

Офіційний курс долара на 2 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,1701 гривень за 1 долар (-0,18 грн).

Нагадаємо, у грудні офіційний курс долара зріс на 12 копійок - з 42,27 до 42,39 гривень. За цей самий період євро подорожчало на 0,97 гривень - з 48,89 до 49,86 гривень. Така ж динаміка курсів спостерігалася на міжбанківському та готівковому ринках.

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що якщо війна триватиме весь 2026 рік, максимальне значення офіційного курсу долара становитиме 44-45 гривень, а євро - 51-52 гривні. Якщо ж військові дії припиняться, офіційний курс долара може сягнути 44 гривні, а євро - 51 гривні.