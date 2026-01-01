ua en ru
Нацбанк знизив курси долара і євро на 18-24 копійки

Україна, Четвер 01 січня 2026 16:42
UA EN RU
Нацбанк знизив курси долара і євро на 18-24 копійки Фото: Курс долара зменшився на 18 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 18 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 2 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,1701 гривень за 1 долар (-0,18 грн).

Нацбанк знизив курси долара і євро на 18-24 копійкиbank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,5499 гривень за 1 євро (-0,24 грн).

Нацбанк знизив курси долара і євро на 18-24 копійкиbank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 31 грудня знизився на 10-13 копійок - до 42,20-42,30 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,51-49,61 гривень (-0,26-0,29 порівняно з попереднім днем).

Нацбанк знизив курси долара і євро на 18-24 копійкиudinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 31 грудня впав на 2 копійки і становить 42,55 гривень, курс продажу євро знизився на 2 копійки і сягнув 50,10 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,95 і 49,39 гривень відповідно.

Нагадаємо, у грудні офіційний курс долара зріс на 12 копійок - з 42,27 до 42,39 гривень. За цей самий період євро подорожчало на 0,97 гривень - з 48,89 до 49,86 гривень. Така ж динаміка курсів спостерігалася на міжбанківському та готівковому ринках.

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що якщо війна триватиме весь 2026 рік, максимальне значення офіційного курсу долара становитиме 44-45 гривень, а євро - 51-52 гривні. Якщо ж військові дії припиняться, офіційний курс долара може сягнути 44 гривні, а євро - 51 гривні.

