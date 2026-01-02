ua en ru
Долар подешевшав в обмінниках на 4 копійки

Україна, П'ятниця 02 січня 2026 11:55
Долар подешевшав в обмінниках на 4 копійки Фото: Курс долара в обмінниках знизився на 4 копійки (Freepik)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 2 січня знизився на 4 копійки порівняно з попереднім робочим днем (1 січня). Курс євро знизився на 7 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 січня середній курс продажу долара в обмінниках знизився на 4 копійки порівняно з 1 січня і становить 42,51 гривні, при цьому курс євро зменшився на 7 копійок - до 50,03 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,93 гривні (-0,02 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,35 гривні (-0,04 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 1 січня курс долара перебував на рівні 42,12 - 42,22 гривні за долар (купівля-продаж), що на 8 копійок нижче за закриття торгової сесії 31 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,42-49,53 гривень (курс купівлі був нижчим на 8-9 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).

Девальвація гривні у 2025 році

Офіційний курс долара торік зріс із 42,03 гривні (станом на 1 січня 2025 року) до 42,39 гривень (31 грудня). Таким чином, долар подорожчав на 36 копійок або на 0,9%. Водночас офіційний курс євро зріс значніше - на 14,1% або на 6,17 гривні (з 43,69 до 49,86 гривні).

Нагадаємо, вартість долара в обмінниках 1 січня становила 42,56 гривень, що на 1 копійку нижче за показник 31 грудня. Курс продажу євро зменшився на 2 копійки - до 50,1 гривень.

