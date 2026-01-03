Курсы доллара и евро на следующей неделе: есть ли предпосылки для роста

Резких скачков курса доллара на следующей неделе ожидать не стоит. Валютный рынок будет сохранять стабильность.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

В течение 5-11 января факторы, которые могут вызвать курсовые колебания, будут достаточно сбалансированными, а валютный рынок - устойчивым, считает Лесовой.

Он добавляет, что Национальный банк сохраняет возможность оперативно вмешиваться в случае возникновения перекосов на межбанковском рынке.

Поэтому, резких колебаний курса 5-11 января не прогнозируется, стоимость доллара на наличном рынке будет составлять 42,3-42,8 гривен (курсы купли-продажи), а евро - 48,5-49,75 гривен, добавляет банкир.

На межбанковском рынке в этот период курсы купли-продажи составят 42,2-42,7 гривен для доллара и 48,5-49,75 гривен для евро.

Тарас Лесовой отмечает, что разница между курсом покупки и продажи в кассах коммерческих банков может составлять 0,5-0,6 гривен для доллара и 0,8-1 гривна для евро, в обменниках эти значения могут составлять 0,6-1 гривна и 1,-13 гривна соответственно.

"Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели", - добавляет эксперт.