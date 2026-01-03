ua en ru
Курсы доллара и евро на следующей неделе: есть ли предпосылки для роста

Суббота 03 января 2026 07:00
UA EN RU
Курсы доллара и евро на следующей неделе: есть ли предпосылки для роста Фото: Курс доллара в обменниках на следующей неделе прогнозируется 42,8 гривны (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров
Эксперт: Тарас Лесовой

Резких скачков курса доллара на следующей неделе ожидать не стоит. Валютный рынок будет сохранять стабильность.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

В течение 5-11 января факторы, которые могут вызвать курсовые колебания, будут достаточно сбалансированными, а валютный рынок - устойчивым, считает Лесовой.

Он добавляет, что Национальный банк сохраняет возможность оперативно вмешиваться в случае возникновения перекосов на межбанковском рынке.

Поэтому, резких колебаний курса 5-11 января не прогнозируется, стоимость доллара на наличном рынке будет составлять 42,3-42,8 гривен (курсы купли-продажи), а евро - 48,5-49,75 гривен, добавляет банкир.

На межбанковском рынке в этот период курсы купли-продажи составят 42,2-42,7 гривен для доллара и 48,5-49,75 гривен для евро.

Тарас Лесовой отмечает, что разница между курсом покупки и продажи в кассах коммерческих банков может составлять 0,5-0,6 гривен для доллара и 0,8-1 гривна для евро, в обменниках эти значения могут составлять 0,6-1 гривна и 1,-13 гривна соответственно.

"Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели", - добавляет эксперт.

Напомним, курс доллара в обменниках 2 января снизился по сравнению со значением 1 января на 4 копейки - до 42,51 гривны, при этом курс евро уменьшился на 7 копеек - до 50,03 гривны.

В обменных пунктах 2 января доллар покупали в среднем по 41,93 гривны (-0,02 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро - по 49,35 гривны (-0,04 гривны).

Максимальное значение официального курса доллара в 2026 году может быть на уровне 44-45 гривен, а евро - 51-52 гривны, если война продлится весь год, прогнозирует вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Если же военные действия прекратятся, официальный курс доллара может быть около 44 гривны, а евро - 51 гривны.

