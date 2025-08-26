Долар і євро дорожчають в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 26 серпня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,60 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,65 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 47,65 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,37-41,42 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Європейська валюта також подорожчала.
Офіційний курс на 26 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4300 гривень за 1 долар (+0,1461 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,4731 гривень за 1 євро (+0,5631 грн).
Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ свідомо зміцнив гривню до долара в серпні.
Однак, за їхнім прогнозом, надалі НБУ може перейти до ослаблення гривні.