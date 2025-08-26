RU

Доллар и евро дорожают в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 августа средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,60 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 47,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,37-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 26 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4300 гривен за 1 доллар (+0,1461 грн).

Официальный курс евро составит 48,4731 гривен за 1 евро (+0,5631 грн).

 

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ сознательно укрепил гривну к доллару в августе.

Однако, по их прогнозу, в дальнейшем НБУ может перейти к ослаблению гривны.

