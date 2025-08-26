Доллар и евро дорожают в обменниках

По состоянию на утро 26 августа средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,60 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 47,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,37-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 26 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4300 гривен за 1 доллар (+0,1461 грн).

Официальный курс евро составит 48,4731 гривен за 1 евро (+0,5631 грн).