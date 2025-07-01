ua en ru
Вт, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня

Україна, Вівторок 01 липня 2025 10:30
UA EN RU
Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта залишається на максимальних рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 49,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,76-41,79 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Курс євро на міжбанку вперше перевищив 49 гривень та сягнув 49,22-49,24 гривень. Таким чином, офіційний курс може знову оновити рекорд.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 1 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7788 гривень за 1 долар (+0,1379 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,9856 гривень за 1 євро (+0,2033 грн). Попередній максимум було зафіксовано 30 червня - 48,7823.

Прогноз курсу

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки заклав незначне зростання курсу долара до гривні.

Згідно з прогнозом, середній курс долара становитиме:

  • у 2026 році - 44,7 гривень (44,8 гривень - на грудень)
  • у 2027 році - 45,2 гривень (45,3 гривень - на грудень)
  • у 2028 році - 45,6 гривень (45,8 гривень - на грудень).

В уряді очікують, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар (43,7 гривень - на грудень).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
Новини
Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня
Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду