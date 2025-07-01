Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта залишається на максимальних рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс євро становитиме 48,9856 гривень за 1 євро (+0,2033 грн). Попередній максимум було зафіксовано 30 червня - 48,7823.

Офіційний курс на 1 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7788 гривень за 1 долар (+0,1379 грн).

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.

Курс євро на міжбанку вперше перевищив 49 гривень та сягнув 49,22-49,24 гривень. Таким чином, офіційний курс може знову оновити рекорд.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,76-41,79 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,50 гривень.

Станом на ранок 1 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 49,50 гривень.

Прогноз курсу

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки заклав незначне зростання курсу долара до гривні.

Згідно з прогнозом, середній курс долара становитиме:

у 2026 році - 44,7 гривень (44,8 гривень - на грудень)

у 2027 році - 45,2 гривень (45,3 гривень - на грудень)

у 2028 році - 45,6 гривень (45,8 гривень - на грудень).

В уряді очікують, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар (43,7 гривень - на грудень).

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