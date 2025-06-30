НБУ підняв курс долара на 1 липня, євро оновив історичний максимум

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 25 копійок до 42 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 49,35 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс євро становитиме 48,9856 гривень за 1 євро (+0,2033 грн). Попередній максимум було зафіксовано 30 червня - 48,7823.

Офіційний курс на 1 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7788 гривень за 1 долар (+0,1379 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, у липні вартість долара залишатиметься на більш-менш очікуваному рівні.

Основні коливання американської валюти відбуватимуться в межах 41,6-42,2 грн/долар, вважає банкір.

За його словами, за оптимістичного сценарію 1 євро може повернутися в коридор 1,05-1,1 долар. У негативному випадку курс євро зросте до 1,15-1,18 долар.

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