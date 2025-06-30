ua en ru
Пн, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ підняв курс долара на 1 липня, євро оновив історичний максимум

Україна, Понеділок 30 червня 2025 15:40
UA EN RU
НБУ підняв курс долара на 1 липня, євро оновив історичний максимум Фото: курс долара зріс на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7788 гривень за 1 долар (+0,1379 грн).
НБУ підняв курс долара на 1 липня, євро оновив історичний максимум

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,9856 гривень за 1 євро (+0,2033 грн). Попередній максимум було зафіксовано 30 червня - 48,7823.
НБУ підняв курс долара на 1 липня, євро оновив історичний максимум

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ підняв курс долара на 1 липня, євро оновив історичний максимум

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 25 копійок до 42 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 49,35 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, у липні вартість долара залишатиметься на більш-менш очікуваному рівні.

Основні коливання американської валюти відбуватимуться в межах 41,6-42,2 грн/долар, вважає банкір.

За його словами, за оптимістичного сценарію 1 євро може повернутися в коридор 1,05-1,1 долар. У негативному випадку курс євро зросте до 1,15-1,18 долар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Якими будуть курси долара та євро в липні: прогноз банкіра
Якими будуть курси долара та євро в липні: прогноз банкіра
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу