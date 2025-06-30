НБУ підняв курс долара на 1 липня, євро оновив історичний максимум
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 1 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7788 гривень за 1 долар (+0,1379 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,9856 гривень за 1 євро (+0,2033 грн). Попередній максимум було зафіксовано 30 червня - 48,7823.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 25 копійок до 42 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 49,35 гривень.
Прогноз курсу
Як зазначив у коментарі Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, у липні вартість долара залишатиметься на більш-менш очікуваному рівні.
Основні коливання американської валюти відбуватимуться в межах 41,6-42,2 грн/долар, вважає банкір.
За його словами, за оптимістичного сценарію 1 євро може повернутися в коридор 1,05-1,1 долар. У негативному випадку курс євро зросте до 1,15-1,18 долар.
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