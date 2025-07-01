ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля

Украина, Вторник 01 июля 2025 10:30
UA EN RU
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта остается на максимальных уровнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 1 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 49,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс евро на межбанке впервые превысил 49 гривен и составил 49,22-49,24 гривен. Таким образом, официальный курс может снова обновить рекорд.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 1 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7788 гривен за 1 доллар (+0,1379 грн).

Официальный курс евро составит 48,9856 гривен за 1 евро (+0,2033 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня - 48,7823.

Прогноз курса

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы заложил незначительный рост курса доллара к гривне.

Согласно прогнозу, средний курс доллара составит:

  • в 2026 году - 44,7 гривен (44,8 гривен - на декабрь)
  • в 2027 году - 45,2 гривен (45,3 гривен - на декабрь)
  • в 2028 году - 45,6 гривен (45,8 гривен - на декабрь).

В правительстве ожидают, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар (43,7 гривен - на декабрь).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства