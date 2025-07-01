Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта остается на максимальных уровнях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 1 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 49,50 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,50 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Курс евро на межбанке впервые превысил 49 гривен и составил 49,22-49,24 гривен. Таким образом, официальный курс может снова обновить рекорд.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.
Официальный курс на 1 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7788 гривен за 1 доллар (+0,1379 грн).
Официальный курс евро составит 48,9856 гривен за 1 евро (+0,2033 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня - 48,7823.
Прогноз курса
Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы заложил незначительный рост курса доллара к гривне.
Согласно прогнозу, средний курс доллара составит:
- в 2026 году - 44,7 гривен (44,8 гривен - на декабрь)
- в 2027 году - 45,2 гривен (45,3 гривен - на декабрь)
- в 2028 году - 45,6 гривен (45,8 гривен - на декабрь).
В правительстве ожидают, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар (43,7 гривен - на декабрь).
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