Доллар и евро прибавили в цене: курсы валют в банках и обменниках 10 июля

После нескольких дней снижения доллар и евро снова перешли к росту. Банки и обменные пункты пересмотрели свои курсы, а гривна несколько потеряла позиции по отношению к основным мировым валютам.

Где сегодня выгоднее всего купить и продать доллар и евро, – читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Доллар вернулся к росту: после нескольких дней снижения курс снова повысился.

после нескольких дней снижения курс снова повысился. Евро также подорожал: европейская валюта прибавила в цене как в банках, так и в обменниках.

европейская валюта прибавила в цене как в банках, так и в обменниках. Дешевле купить доллар можно в Ощадбанке и ''ПУМБ''.

можно в Ощадбанке и ''ПУМБ''. Выгоднее всего продавать доллар сегодня можно Ощадбанку, Monobank и ''ПУМБ''.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , по состоянию на утро 10 июля доллар в обменниках можно купить по среднему курсу 44,60 (+4 коп.) гривны, а продать – по 44,50 (+3 коп.) гривны.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,22 (+7 коп.) гривны, а покупают – по 51,05 (+10 коп.).

Фото: курс валют в обменниках на 10 июля (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк в отделениях продает доллар по 44,70 (без изменений) гривны, а картой – 44,84 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,25 (без изменений) гривны, а картой – 51,28 (без изменений) гривны.

Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' продает доллар по 44,70 (+5 коп.) гривны, а для карт – 44,85 (+5 коп.) гривны. Евро в мобильном приложении сегодня стоит 51,25 (+15 коп.) гривны, а для карт – 51,45 (+15 коп.) гривны.

''ПУМБ'' в кассах продает доллар по 44,90 (без изменений) гривны, а коммерческий курс составляет 44,70 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,40 (без изменений) гривны.

Monobank продает доллары по 44,69 (+6 коп.) гривны, а евро – по 51,21 (+1 коп.) гривны.

Фото: курс валют в банках (продажа) на 10 июля (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Среди банков выгоднее всего покупать доллар сегодня можно через ''Мобильный Ощад'' и по коммерческому курсу ''ПУМБ'' – по 44,70 грн. Такой же курс в отделениях ПриватБанка, тогда как Monobank продает валюту по 44,69 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает Monobank – 51,21 грн. Далее следуют ПриватБанк и ''Мобильный Ощад'' – по 51,25 грн, а ''ПУМБ'' – 51,40 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'', Monobank и ''ПУМБ'' (коммерческий курс) – по 44,40 грн. В ПриватБанке курс покупки составляет 44,10 грн.

Евро выгоднее всего продавать Ощадбанку через ''Мобильный Ощад'' и ''ПУМБ'' – по 50,70 грн. В Monobank курс покупки составляет 50,61 грн, а в ПриватБанке – 50,25 грн.