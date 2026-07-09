Долар і євро зросли: курс НБУ на 10 липня та від чого залежатиме попит на розстрочки

Національний банк України підвищив офіційний курс основних валют на п’ятницю, 10 липня. Після кількох днів зниження долар знову подорожчав, а євро додав майже 20 копійок.

Який офіційний курс долара та євро встановив НБУ, а також що прогнозують банки щодо споживчого кредитування у другому півріччі, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Долар подорожчав: офіційний курс зріс на 4 копійки – до 44,51 грн.

офіційний курс зріс на 4 копійки – до 44,51 грн. Євро також додав у ціні: курс європейської валюти підвищився на 18 копійок – до 50,87 грн.

курс європейської валюти підвищився на 18 копійок – до 50,87 грн. Банки очікують подальшого зростання ринку розстрочок: головним драйвером мають стати партнерські програми з торговельними мережами.

головним драйвером мають стати партнерські програми з торговельними мережами. Попит на розстрочки залежатиме від курсу валют, інфляції та безпекової ситуації: у разі нових загроз для енергосистеми може зрости попит на генератори та зарядні станції.

Курс валют НБУ

За даними НБУ, на п’ятницю, 10 липня, офіційний курс долара встановлено на рівні 44,51 грн, що на 4 копійки вище, ніж днем раніше.

Офіційний курс євро зріс одразу на 18 копійок – до 50,87 грн.

Таким чином, після нетривалого зниження обидві основні валюти знову перейшли до зростання.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 10 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Банки прогнозують подальше зростання ринку розстрочок

Попри економічні виклики, український ринок розстрочок продовжить розвиватися у другому півріччі 2026 року.

Про це РБК-Україна розповів директор департаменту цифрового бізнесу, член правління ''Глобус банку'' Володимир Солодкий.

За його словами, головним драйвером розвитку залишатиметься розширення партнерських програм між банками та торговельними мережами.

Водночас на попит впливатиме низка факторів. Зокрема, курс валют та інфляція можуть стимулювати українців купувати товари в розстрочку, щоб зафіксувати їхню вартість.

Окремим чинником залишається безпекова ситуація та стан енергосистеми. Якщо ризики для енергетичної інфраструктури посиляться, може зрости попит на генератори, зарядні станції та інші товари для автономного живлення.

Також, за словами банкіра, сезонність і надалі визначатиме популярність окремих категорій товарів, зокрема кліматичної техніки.

''Ринок розстрочок уже адаптувався до зовнішніх викликів. У другому півріччі ключовими будуть гнучкість банків, розвиток партнерських програм і здатність швидко реагувати на зміни попиту'', – зазначив Володимир Солодкий.

У ''Глобус банку'' також відзначають, що українці стали більш відповідально ставитися до кредитної дисципліни. За словами експерта, рівень прострочених платежів залишається в межах прогнозованої норми, а суттєвого погіршення якості кредитного портфеля наразі не спостерігається.