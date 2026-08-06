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Долар і євро додали в ціні: курс НБУ на 7 серпня та чи очікується підвищення попиту на валюту

16:46 06.08.2026 Чт
2 хв
Що чекати від курсу наприкінці тижня?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар і євро додали в ціні: курс НБУ на 7 серпня та чи очікується підвищення попиту на валюту Фото: НБУ оновив офіційний курс валют на 7 серпня (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 7 серпня. Після зниження долар знову перейшов до зростання, а євро продовжив дорожчати.

Які офіційні курси встановив НБУ та що відбувається з валютним ринком, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ підвищив курс долара до 44,76 грн (+8 коп.).
  • Офіційний курс євро зріс до 51,67 грн (+5 коп.).
  • Аналіки не прогнозують ажіотажного попиту на валюту.
  • Готівковий курс і надалі залишатиметься близьким до міжбанківського.

Курс валют НБУ

НБУ на п’ятницю, 7 серпня, підвищив офіційний курс як долара, так і євро. Після вчорашнього зниження американська валюта знову перейшла до зростання, а європейська продовжила дорожчати вже другий день поспіль.

Згідно з офіційними даними регулятора долар США коштує 44,76 грн, що на 8 копійок більше, ніж днем раніше (44,68 грн), а євро встановлено на рівні 51,67 грн, що на 5 копійок вище за курс четверга (51,62 грн).

Долар і євро додали в ціні: курс НБУ на 7 серпня та чи очікується підвищення попиту на валюту

Фото: офіційний курс валют НБУ на 7 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

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Чи варто очікувати валютного ажіотажу

Попри коливання офіційного курсу, суттєвого пожвавлення попиту на валюту наразі не прогнозують.

Як розповів у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, окремі українці можуть вирішити купувати валюту ''про запас'', однак це не означає виникнення паніки на ринку.

''Частина людей може вирішити купити долари чи євро ''про запас'', погоджуючись на явно завищений курс продажу. Проте ознак потужного ажіотажного попиту наразі немає'', – зазначив експерт.

За його словами, режим керованої гнучкості, який застосовує Національний банк, і надалі стримуватиме різкі курсові коливання.

''Завдяки режиму ''керованої гнучкості'' готівкові котирування залишатимуться близькими до міжбанківських. Появи двох відірваних один від одного курсових сегментів не очікується'', – додав Лєсовий.

Експерт наголошує, що наразі валютний ринок залишається контрольованим, а офіційний курс і курси купівлі-продажу в банках та обмінниках не повинні суттєво розходитися.

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