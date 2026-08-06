Доллар и евро прибавили в цене: курс НБУ на 7 августа и ожидается ли повышение спроса на валюту

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 7 августа. После понижения доллар снова перешел к росту, а евро продолжил дорожать.

Какие официальные курсы установил НБУ и что происходит с валютным рынком, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

НБУ повысил курс доллара до 44,76 грн (+8 коп.).

Официальный курс евро вырос до 51,67 грн (+5 коп.).

Аналики не прогнозируют ажиотажный спрос на валюту.

Наличный курс и дальше будет оставаться близким к межбанковскому.

Курс валют НБУ

НБУ на пятницу, 7 августа, повысил официальный курс как доллара, так и евро. После вчерашнего понижения американская валюта снова перешла к росту, а европейская продолжила дорожать уже второй день подряд.

Согласно официальным данным регулятора доллар США стоит 44,76 грн, что на 8 копеек больше, чем днем ранее (44,68 грн), а евро установлено на уровне 51,67 грн, что на 5 копеек выше курса четверга (51,62 грн).

Фото: официальный курс валют НБУ на 7 августа (Инфографика РБК-Украина)

Стоит ли ожидать валютного ажиотажа

Несмотря на колебания официального курса, существенное оживление спроса на валюту пока не прогнозируется.

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой , отдельные украинцы могут решить покупать валюту "про запас", однако это не означает возникновения паники на рынке.

''Часть людей может решить купить доллары или евро ''впрок'', соглашаясь на явно завышенный курс продажи. Однако признаков мощного ажиотажного спроса пока нет'', – отметил эксперт.

По его словам, режим управляемой гибкости, применяемый Национальным банком, и в дальнейшем будет сдерживать резкие курсовые колебания.

''Благодаря режиму ''управляемой гибкости'' наличные котировки будут оставаться близкими к межбанковским. Появления двух оторванных друг от друга курсовых сегментов не ожидается”, – добавил Лесовой.

Эксперт отмечает, что сейчас валютный рынок остается контролируемым, а официальный курс и курсы купли-продажи в банках и обменниках не должны существенно расходиться.