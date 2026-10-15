Долар і євро дешевшають: які курси пропонують банки та обмінники 15 жовтня

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 15 жовтня обмінники купують долар у середньому по 45,05 грн – на рівні попереднього дня. Водночас курс продажу американської валюти знизився на 1 копійку – до 45,22 грн.

Євро також подешевшав. Курс купівлі європейської валюти знизився на 11 копійок – до 50,63 грн, а продажу – на 9 копійок, до 50,91 грн.

Фото: курс валют в обмінниках 15 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,15 грн – на 10 копійок дешевше, ніж 14 жовтня. Для карток курс продажу залишився незмінним і становить 45,24 грн. Банк купує долар у клієнтів у відділеннях по 44,55 грн – на 10 копійок менше, ніж напередодні, а для карток – по 44,70 грн, також на 10 копійок дешевше.

Євро у відділеннях ПриватБанку продають по 50,75 грн – на 15 копійок дешевше, ніж попереднього дня. Для карток курс продажу становить 50,76 грн, що на 26 копійок менше. Банк купує євро у відділеннях по 49,75 грн (–15 копійок), а для карток – по 50,10 грн (–11 копійок).

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' продають по 45,15 грн – на 14 копійок дешевше, ніж 14 жовтня. Для карток курс становить 45,35 грн (–10 копійок). Банк купує американську валюту в застосунку по 44,85 грн (–15 копійок), а для карток – по 44,80 грн (–10 копійок).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' продають по 50,70 грн – на 20 копійок дешевше, ніж напередодні. Для карток курс продажу становить 50,90 грн (–15 копійок). Курс купівлі європейської валюти в застосунку знизився на 15 копійок – до 50,10 грн, а для карток – на 10 копійок, до 50,00 грн.

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні продають по 45,40 грн – на 10 копійок дешевше, ніж попереднього дня. Готівковий курс купівлі становить 44,80 грн (–10 копійок). За комерційним курсом банк купує долар по 44,90 грн, що на 10 копійок менше, ніж напередодні, а продає по 45,40 грн – на 10 копійок дешевше.

Євро в готівковому обміні ПУМБ продають по 50,80 грн, а купують по 50,10 грн. Обидва показники знизилися на 20 копійок порівняно з 14 жовтня.

У Monobank долар продають по 45,23 грн – без змін порівняно з попереднім днем. Курс купівлі знизився на 5 копійок і становить 44,85 грн.

Євро в Monobank коштує 50,75 грн під час продажу – на 24 копійки дешевше, ніж 14 жовтня. Курс купівлі знизився на 18 копійок – до 50,12 грн.

Фото: курси валют у банках 15 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де найвигідніше купити валюту

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара – по 45,15 грн – пропонують ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад''. У Monobank американська валюта коштує 45,23 грн, у ПриватБанку для карток – 45,24 грн. В Ощадбанку для карток долар продають по 45,35 грн, а в ПУМБ – по 45,40 грн як за готівкового обміну, так і за комерційним курсом.

Євро найдешевше можна придбати в ''Мобільному Ощаді'' – по 50,70 грн. У відділеннях ПриватБанку та в Monobank курс продажу становить 50,75 грн, а для карток ПриватБанку – 50,76 грн. У ПУМБ євро продають по 50,80 грн, в Ощадбанку для карток – по 50,90 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,90 грн. В Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' та в Monobank долар купують по 44,85 грн. У ПУМБ за готівкового обміну та в Ощадбанку для карток курс становить 44,80 грн. ПриватБанк пропонує 44,70 грн для карток і 44,55 грн у відділеннях.

Євро найвигідніше здати в Monobank – по 50,12 грн. По 50,10 грн пропонують ПУМБ за готівкового обміну, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' і ПриватБанк для карток. В Ощадбанку для карток євро купують по 50,00 грн, а у відділеннях ПриватБанку – по 49,75 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках

ПриватБанк (у відділеннях) – 45 150 грн.

Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 150 грн.

Monobank – 45 230 грн.

ПриватБанк (для карток) – 45 240 грн.

Ощадбанк (для карток) – 45 350 грн.

ПУМБ (готівковий обмін) – 45 400 грн.

ПУМБ (комерційний курс) – 45 400 грн.

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