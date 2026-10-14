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Долар і євро пішли вниз: офіційні дані Нацбанку на 15 жовтня

16:10 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро пішли вниз: офіційні дані Нацбанку на 15 жовтня Фото: Національний банк України оновив офіційні курси валют (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України оприлюднив офіційні курси долара та євро на четвер. Обидві валюти втратили в ціні.

Як змінилися курси долара та євро і чи можна вважати електронний кредитний договір повноцінним юридичним документом, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На четвер, 15 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,98 грн. Порівняно з попереднім банківським днем, 14 жовтня, американська валюта подешевшала на 10 копійок – із 45,08 грн.

Офіційний курс євро також знизився. Якщо 14 жовтня європейська валюта коштувала 50,43 грн, то на 15 жовтня НБУ встановив курс на рівні 50,34 грн. Зменшення становило 9 копійок.

Долар і євро пішли вниз: офіційні дані Нацбанку на 15 жовтня
Фото: курс валют НБУ на 15 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Чи має юридичну силу кредитний договір, оформлений онлайн

У Національному банку України пояснили, що кредитний договір, укладений онлайн, має юридичну силу за умови його підписання електронним підписом відповідно до законодавства.

Як зазначає НБУ, електронний підпис, використаний під час оформлення такого договору, має таку саму юридичну силу, як і власноручний. Це передбачено законами України ''Про електронну комерцію'' та ''Про електронні довірчі послуги''.

У регуляторі наголошують, що споживачам важливо пам’ятати про свої фінансові зобов’язання та виконувати умови кредитних договорів, навіть якщо їх оформили дистанційно.

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