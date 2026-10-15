Доллар и евро дешевеют: какие курсы предлагают банки и обменники 15 октября

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, 15 октября обменники покупают доллар в среднем по 45,05 грн – на уровне предыдущего дня. В то же время, курс продажи американской валюты снизился на 1 копейку – до 45,22 грн.

Евро тоже подешевел. Курс покупки европейской валюты снизился на 11 копеек – до 50,63 грн., а продажи – на 9 копеек, до 50,91 грн.

Фото: курс валют в обменниках 15 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар в отделениях продают по 45,15 грн – на 10 копеек дешевле, чем 14 октября. Для карт курс продаж остался неизменным и составляет 45,24 грн. Банк покупает доллар у клиентов в отделениях по 44,55 грн – на 10 копеек меньше, чем накануне, а для карт – по 44,70 грн, также на 10 копеек дешевле.

Евро в отделениях ПриватБанка продают по 50,75 грн – на 15 копеек дешевле предыдущего дня. Для карт курс продажи составляет 50,76 грн, что на 26 копеек меньше. Банк покупает евро в отделениях по 49,75 грн (–15 копеек), а для карт – по 50,10 грн (–11 копеек).

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' продают по 45,15 грн – на 14 копеек дешевле, чем 14 октября. Для карт курс составляет 45,35 грн (–10 копеек). Банк покупает американскую валюту в приложении по 44,85 грн (–15 копеек), а для карт – по 44,80 грн (–10 копеек).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' продают по 50,70 грн – на 20 копеек дешевле, чем накануне. Для карт курс продажи составляет 50,90 грн (–15 копеек). Курс покупки европейской валюты в приложении снизился на 15 копеек – до 50,10 грн, а для карт – на 10 копеек, до 50,00 грн.

В ''ПУМБ'' доллар в наличном обмене продают по 45,40 грн – на 10 копеек дешевле, чем в предыдущий день. Наличный курс покупки составляет 44,80 грн (-10 копеек). По коммерческому курсу банк покупает доллар по 44,90 грн, что на 10 копеек меньше, чем накануне, а продает по 45,40 грн – на 10 копеек дешевле.

Евро в наличном обмене ПУМБ продают по 50,80 грн., а покупают по 50,10 грн. Оба показателя снизились на 20 копеек по сравнению с 14 октября.

В Monobank доллар продают по 45,23 грн. – без изменений по сравнению с предыдущим днем. Курс покупки снизился на 5 копеек и составил 44,85 грн.

Евро в Monobank стоит 50,75 грн при продаже – на 24 копейки дешевле, чем 14 октября. Курс покупки снизился на 18 копеек – до 50,12 грн.

Фото: курсы валют в банках 15 октября (инфографика РБК-Украина)

Где выгоднее всего купить валюту

Среди приведенных банков самый низкий курс продажи доллара – по 45,15 грн – предлагают ПриватБанк в отделениях и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад''. В Monobank американская валюта стоит 45,23 грн, в ПриватБанке для карт – 45,24 грн. В Ощадбанке для карточек доллар продают по 45,35 грн, а в ПУМБ – по 45,40 грн как по наличному обмену, так и по коммерческому курсу.

Евро дешевле всего можно приобрести в ''Мобильном Ощаде'' – по 50,70 грн. В отделениях ПриватБанка и в Monobank курс продаж составляет 50,75 грн, а для карт ПриватБанка – 50,76 грн. В ПУМБ евро продают по 50,80 грн, в Ощадбанке для карт – по 50,90 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,90 грн. В Ощадбанке через ''Мобильный Ощад'' и в Monobank доллар покупают по 44,85 грн. В ПУМБ при наличном обмене и в Ощадбанке для карт курс составляет 44,80 грн. ПриватБанк предлагает 44,70 грн для карт и 44,55 грн в отделениях.

Евро выгоднее всего сдать в Monobank – по 50,12 грн. По 50,10 грн предлагают ПУМБ по наличному обмену, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПриватБанк для карт. В Ощадбанке для карт евро покупают по 50,00 грн, а в отделениях ПриватБанка – по 49,75 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках

ПриватБанк (в отделениях) – 45150 грн.

Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 45 150 грн.

Monobank – 45 230 грн.

ПриватБанк (для карт) – 45 240 грн.

Ощадбанк (для карт) – 45 350 грн.

ПУМБ (наличный обмен) – 45400 грн.

ПУМБ (коммерческий курс) – 45400 грн.

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