Долар і євро дешевшають: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 29 жовтня знизився на 3 копійки. Євро подешевшало на 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 жовтня середній курс продажу долара знизився на 3 копійки порівняно з 28 жовтня і становив 42,28 гривні, курс євро знизився на 5 копійок до 49,35 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,69 гривні, євро – по 48,64 гривні.

До закриття міжбанку 28 жовтня курс долара курс перебував на рівні 41,95-41,98 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 27 жовтня зниження становило 1 і 13 копійок відповідно.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 29 жовтня порівняно з 28 жовтня на 1 копійку – до 48,9784, водночас курс євро практично не змінився і становить 48,9784 гривні.