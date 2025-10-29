ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Долар і євро дешевшають: які курси в обмінниках

Україна, Середа 29 жовтня 2025 11:17
UA EN RU
Долар і євро дешевшають: які курси в обмінниках Курс долара в обмінниках знизився на 3 копійки (фото Freepik)
Автор: Артур Дубровенко

Курс долара в обмінних пунктах України 29 жовтня знизився на 3 копійки. Євро подешевшало на 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 жовтня середній курс продажу долара знизився на 3 копійки порівняно з 28 жовтня і становив 42,28 гривні, курс євро знизився на 5 копійок до 49,35 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,69 гривні, євро – по 48,64 гривні.

До закриття міжбанку 28 жовтня курс долара курс перебував на рівні 41,95-41,98 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 27 жовтня зниження становило 1 і 13 копійок відповідно.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 29 жовтня порівняно з 28 жовтня на 1 копійку – до 48,9784, водночас курс євро практично не змінився і становить 48,9784 гривні.

Прогноз курсу долара

До кінця 2025 року аналітики прогнозують, що курс долара в Україні перебуватиме в межах 41,3-42 гривень. Утім, повністю виключати ризики неконтрольованого зниження вартості гривні не можна.

"Запустити це можуть кардинальне погіршення ситуації або перебої з надходженням міжнародної фінансової підтримки", - зазначили фахівці найбільшого оператора ринку обміну валют в Україні КІТ Group.

МВФ поліпшив прогноз курсу долара в Україні гривні на 2025 рік. Фонд очікує, що середній курс становитиме 42,3 грн/долар, тоді як у його квітневому прогнозі фігурувала цифра 42,5 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках Курс євро Курси валют
Новини
Крим із самого ранку під ударом: горить щонайменше одна нафтобаза
Крим із самого ранку під ударом: горить щонайменше одна нафтобаза
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні