Експерти здивували консенсус-прогнозом курсу долара на жовтень і кінець року

У жовтні долар в Україні, за оцінками провідних аналітиків, коливатиметься у межах 41,2-42,4 грн. При цьому до кінця 2025 року консенсус-прогноз ринку також виявився доволі вузьким - 41,3-42 грн/долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений консенсус-прогноз експертів.

У межах оновленого консенсус-прогнозу експертів, опитаних журналістами "Обоз", різких коливань і тим більше обвалу гривні чекати не варто. А до кінця року курс залишиться в межах 41,3-42 грн/долар. У 2026 році обвалу гривні аналітики також не очікують.

Фахівці найбільшого оператора ринку обміну валют в Україні КИТ Group наголошують, що головні драйвери для гривні - зовнішні, такі як дії ФРС США та Євроцентробанку.

"Саме ці зовнішні фактори залишаються головними та найбільш потужними драйверами для курсу гривні", - кажуть вони.

Водночас внутрішня ситуація контрольована. "Рекордні резерви Нацбанку, які нині перевищують 40 млрд доларів, дозволяють регулятору гнучко керувати ринком та спрямовувати рух курсу гривні у прогнозованих межах", - додали в КИТ Group.

Центральну роль НБУ підтверджує й економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

"Нині це єдиний, глобальний та переважаючий фактор. Усі інші - просто дрібниці порівняно з ним", - зазначив він. Притоку валюти від партнерів на 35-50 млрд доларів щороку "нам з лишком вистачає на все. Зокрема, щоб погасити негативний торговий баланс".

Аналітики визнають: плавна девальвація можлива, проте неконтрольованого падіння чекати не варто.

"Основний драйвер - це поведінка долара у парі з євро. Серед внутрішніх чинників немає факторів, здатних неконтрольовано зрушити курс", - кажуть у КИТ Group.

При цьому, за словами Гетьмана, можливо, гривня девальвує до 42,5 чи 43 грн/долар - але не більше, бо НБУ передусім таргетує інфляцію через курс.

Втім, повністю виключати ризики неконтрольованої девальвації не можна. "Запустити це можуть кардинальне погіршення безпекової ситуації чи перебої з надходженням міжнародної фінансової підтримки", - зазначили в КИТ Group.

Гетьман називає ймовірність проблем із зовнішнім фінансуванням низькою.

"Наші партнери дуже зацікавлені в нашій стійкості - як економіки України, так і її оборони", - додає він.

Керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва нагадує, що саме у жовтні - листопаді узгоджуватимуть обсяги фінансування на 2026 рік.

"Базовий сценарій передбачає 38-40 млрд доларів, розширений - 46,5 млрд доларів. Від того, який із цих сценаріїв буде підтверджено, залежатиме і валютна політика НБУ, і динаміка курсу гривні", - зазначила вона.

При цьому, за словами Мустафаєвої, з початком холодного сезону суттєво зростають ризики масованих атак на енергетичну інфраструктуру.

"Перебої з електропостачанням можуть призвести до скорочення експорту та падіння ділової активності. Це безпосередньо впливає на валютний ринок", - описала Мустафаєва ще один ризик.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов додає, що бюджет-2026 міститиме два ключові орієнтири - середньозважений курс долара і рівень дефіциту бюджету.

Разом із тим банкір наголошує, що НБУ зберігає контроль над ситуацією і готовий оперативно реагувати на виклики, використовуючи весь спектр доступних монетарних інструментів.

У підсумку прогнози експертів на жовтень і до кінця року виявилися близькими. Мустафаєва очікує курс у межах 41,4-42,4 грн/дол., Мамедов прогнозує 41,2-42,2 грн/дол.

У КИТ Group підтверджують: до кінця року долар перебуватиме в межах 41,3-42 грн. Аналогічно Гетьман вважає, що курс може "зрушити в плюс на 30-50 коп. від поточного".

Таким чином, консенсус-прогноз свідчить: курс долара залишиться у стабільних межах як восени, так і до кінця року, а сценарій обвалу гривні експерти вважають малоймовірним.