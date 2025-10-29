Доллар и евро дешевеют: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 29 октября снизился на 3 копейки. Евро подешевело на 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 октября средний курс продажи доллара понизился на 3 копейки по сравнению с 28 октября и составил 42,28 гривны, курс евро снизился на 5 копеек до 49,35 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,69 гривны, евро – по 48,64 гривны.

К закрытию межбанка 28 октября курс доллара курс находился на уровне 41,95-41,98 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 27 октября снижение составило 1 и 13 копеек соответственно.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 29 октября по сравнению с 28 октября на 1 копейку – до 48,9784, при этом курс евро практически не изменился и составил 48,9784 гривны.