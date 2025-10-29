ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доллар и евро дешевеют: какие курсы в обменниках

Украина, Среда 29 октября 2025 11:17
UA EN RU
Доллар и евро дешевеют: какие курсы в обменниках Курс доллара в обменниках снизился на 3 копейки (фото Freepik)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 29 октября снизился на 3 копейки. Евро подешевело на 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 октября средний курс продажи доллара понизился на 3 копейки по сравнению с 28 октября и составил 42,28 гривны, курс евро снизился на 5 копеек до 49,35 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,69 гривны, евро – по 48,64 гривны.

К закрытию межбанка 28 октября курс доллара курс находился на уровне 41,95-41,98 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 27 октября снижение составило 1 и 13 копеек соответственно.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 29 октября по сравнению с 28 октября на 1 копейку – до 48,9784, при этом курс евро практически не изменился и составил 48,9784 гривны.

Прогноз курса доллара

К концу 2025 года аналитики прогнозируют что курс доллара в Украине будет находиться в пределах 41,3-42 гривен. Впрочем, полностью исключать риски неконтролируемого снижения стоимости гривны нельзя.

"Запустить это могут кардинальное ухудшение ситуации или перебои с поступлением международной финансовой поддержки", - отметили специалисты крупнейшего оператора рынка обмена валют в Украине КИТ Group.

МВФ улучшил прогноз курса доллара в Украине гривне на 2025 год. Фонд ожидает, что средний курс составит 42,3 грн/доллар, тогда как в его апрельском прогнозе фигурировала цифра 42,5 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках Курс евро Курсы валют
Новости
Крым с самого утра под ударом: горит минимум одна нефтебаза
Крым с самого утра под ударом: горит минимум одна нефтебаза
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине