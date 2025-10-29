Доллар и евро дешевеют: какие курсы в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины 29 октября снизился на 3 копейки. Евро подешевело на 5 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 29 октября средний курс продажи доллара понизился на 3 копейки по сравнению с 28 октября и составил 42,28 гривны, курс евро снизился на 5 копеек до 49,35 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,69 гривны, евро – по 48,64 гривны.
К закрытию межбанка 28 октября курс доллара курс находился на уровне 41,95-41,98 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 27 октября снижение составило 1 и 13 копеек соответственно.
Официальный курс
Национальный банк Украины повысил курс доллара на 29 октября по сравнению с 28 октября на 1 копейку – до 48,9784, при этом курс евро практически не изменился и составил 48,9784 гривны.
Прогноз курса доллара
К концу 2025 года аналитики прогнозируют что курс доллара в Украине будет находиться в пределах 41,3-42 гривен. Впрочем, полностью исключать риски неконтролируемого снижения стоимости гривны нельзя.
"Запустить это могут кардинальное ухудшение ситуации или перебои с поступлением международной финансовой поддержки", - отметили специалисты крупнейшего оператора рынка обмена валют в Украине КИТ Group.
МВФ улучшил прогноз курса доллара в Украине гривне на 2025 год. Фонд ожидает, что средний курс составит 42,3 грн/доллар, тогда как в его апрельском прогнозе фигурировала цифра 42,5 грн/доллар.