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Долар дорожчає: свіжі курси в обмінних пунктах

Україна, Четвер 25 квітня 2024 10:18
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Долар дорожчає: свіжі курси в обмінних пунктах Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,90 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 42,95 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,40 грн, євро по 42,25 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,57-39,59 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні третій день поспіль.

Офіційний курс на 25 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,4716 грн за 1 долар (-0,1144 грн). Курс євро становитиме 42,1833 гривень за 1 євро (-0,0787 грн).

Ситуація на ринку

Як зазначив екс-глава Ради НБУ Богдан Данилишин, на ринку спостерігається розбалансування валютних очікувань. За його словами, приріст попиту на іноземну валюту переважно пов'язаний із тиском з боку населення.

З початку 2024 року гривня до долара девальвувала на 4,3%. Данилишин зазначив, що "НБУ фактично повністю визначає обмінний курс".

При цьому готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним фактором впливу на курс залишаються активні інтервенції НБУ. Динаміка курсу готівкової іноземної валюти повторювала динаміку котирувань безготівкової валюти, яку "підігріває" посилення невизначеності, у т.ч. на тлі постійних обстрілів із боку РФ, додав експерт.

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