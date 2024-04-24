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НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

Україна, Середа 24 квітня 2024 15:44
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НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль Фото: курс долара впав на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 25 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,4716 гривень за 1 долар (-0,1144 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,1833 гривень за 1 євро (-0,0787 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 39,50-39,54 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 39,85 грн/долар.

Прогноз курсу

Нагадаємо, долар значно подорожчав останнім часом, офіційний курс НБУ піднявся до історичного максимуму - 39,78 грн/долар на 22 квітня. Однак потім курс почав знижуватися.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі РБК-Україна сказав, що зростання курсу долара виходить на фінішну пряму. Отже, далі очікується стабілізація курсу в межах 39,35-40,00 за долар, вважає він.

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