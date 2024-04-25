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Доллар дорожает: свежие курсы в обменных пунктах

Украина, Четверг 25 апреля 2024 10:18
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Доллар дорожает: свежие курсы в обменных пунктах Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 39,90 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,40 гривен, евро по 42,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,57-39,59 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне третий день подряд.

Официальный курс на 25 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,4716 гривен за 1 доллар (-0,1144 грн). Курс евро составит 42,1833 гривен за 1 евро (-0,0787 грн).

Ситуация на рынке

Как отметил экс-глава Совета НБУ Богдана Данилишина, на рынке наблюдается разбалансирование валютных ожиданий. По его словам, прирост спроса на иностранную валюту преимущественно связан с давлением со стороны населения.

С начала 2024 года гривна к доллару девальвировала на 4,3%. Данилишин отметил, что "НБУ фактически полностью определяет обменный курс".

При этом наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс продолжают оставаться активные интервенции НБУ. Динамика курса наличной иностранной валюты повторяла динамику котировок безналичной валюты, которую "подогревает" усиление неопределенности, в т.ч. на фоне постоянных обстрелов со стороны РФ, добавил эксперт.

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