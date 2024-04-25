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Українці скуповують валюту: експерт вказав на причини зростання курсу долара

Україна, Четвер 25 квітня 2024 09:30
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Українці скуповують валюту: експерт вказав на причини зростання курсу долара Фото: Курс долара зростає через збільшення попиту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З початку 2024 року (станом на 19 квітня) гривня до долара девальвувала на 4,3%. На ринку спостерігається розбалансування валютних очікувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію екс-голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив експерт, з початку року станом на 22 квітня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 7,4 млрд доларів, в т.ч. за минулий тиждень - 0,7 млрд доларів. Тижневі нетто-продажі валюти минулого тижня були аномально високими, якщо їх порівнювати з динамікою з початку року. Більше валюти було продано лише в перший тиждень 2024 року.

"Приріст попиту на іноземну валюту переважно пов'язаний з тиском з боку населення. Населення за I квартал 2024 року купило 2,5 млрд доларів готівкової та безготівкової іноземної валюти. Це вдвічі більше за аналогічний період минулого року", - написав Данилишин.

Крім того, продовжують нарощувати зовнішні активи українські банки. Банки в І кварталі збільшили чисті зовнішні активи на 1,0 млрд доларів.

Також активно зростає готівкова валюта поза банками, яка вже становить понад 120 млрд доларів, повідомив Данилишин.

"Підвищення активності населення та банків у операціях з купівлі іноземної валюти свідчить про посилення розбалансування валютних очікувань", - додав він.

Вплив на курс долара

Данилишин зазначив, що "НБУ фактично повністю визначає обмінний курс гривні".

"Готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ. Наразі динаміка курсу готівкової іноземної валюти повторювала динаміку котирувань безготівкової валюти, яку "підігріває" посилення невизначеності, у т.ч. на фоні постійних обстрілів з боку РФ", - додав експерт.

Валютні резерви українців

Нагадаємо, іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу. за січень-лютий 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 3,1 млрд доларів.

За даними НБУ населення України в березні 2024 року купило в банках 574,9 млн доларів. Обсяг купівлі впав у порівнянні з лютим на 30,3%, коли українці купили 824,5 млн доларів.

Курс долара зростав протягом останніх тижнів. Офіційний курс НБУ піднявся до історичного максимуму - 39,78 грн/долар на 22 квітня. На готівковому ринку курс перевищив 40 гривень, але потім трохи знизився.

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