Долар дорожчає: курс на 21 травня та чи залишиться валютний ринок контрольованим

Головне:

Долар зріс до 44,21 грн

Євро майже не змінився – 51,30 грн

Банкіри не прогнозують різких стрибків курсу

Долар до кінця травня очікують у межах 43,5-44,5 грн

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на 21 травня на рівні 44,22 грн. Це на 7 копійок більше, ніж днем раніше.

Водночас євро майже не змінився. Офіційний курс європейської валюти становить 51,30 грн, що лише на 1 копійку вище за попередній показник.

Таким чином, після кількох днів відносної стабільності долар знову продемонстрував незначне зростання.

Курс валют НБУ на 21 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Чи залишаться долар та євро контрольованими

За оцінкою віцепрезидента Асоціації українських банків та голови правління "Глобус банку" Сергія Мамедова, валютний ринок України входить у літній період у контрольованому стані.

Фінансист зазначив, що навіть попри традиційну чутливість готівкового ринку до зовнішніх факторів, підстав для фінансової "шокотерапії" наразі немає.

За його прогнозом, до кінця травня курс долара перебуватиме у межах 43,5-44,5 грн.

Що стосується євро, то очікуваний коридор буде ширшим – від 50 до 52,5 грн.

Мамедов також пояснив, що курс європейської валюти в українських обмінниках залежатиме від ситуації на міжнародних ринках, коливань пари євро/долар та світових цін на енергоресурси.