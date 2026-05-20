Доллар дорожает: курс на 21 мая и останется ли валютный рынок контролируемым

Главное:

Доллар вырос до 44,21 грн

Евро почти не изменился - 51,30 грн

Банкиры не прогнозируют резких скачков курса

Доллар до конца мая ожидают в пределах 43,5-44,5 грн

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс доллара на 21 мая на уровне 44,22 грн. Это на 7 копеек больше, чем днем ранее.

В то же время евро почти не изменился. Официальный курс европейской валюты составляет 51,30 грн, что лишь на 1 копейку выше предыдущего показателя.

Таким образом, после нескольких дней относительной стабильности доллар снова продемонстрировал незначительный рост.

Курс валют НБУ на 21 мая (Инфографика РБК-Украина)

Останутся ли доллар и евро контролируемыми

По оценке вице-президента Ассоциации украинских банков и председателя правления "Глобус банка" Сергея Мамедова, валютный рынок Украины входит в летний период в контролируемом состоянии.

Финансист отметил, что даже несмотря на традиционную чувствительность наличного рынка к внешним факторам, оснований для финансовой "шокотерапии" пока нет.

По его прогнозу, до конца мая курс доллара будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн.

Что касается евро, то ожидаемый коридор будет шире - от 50 до 52,5 грн.

Мамедов также пояснил, что курс европейской валюты в украинских обменниках будет зависеть от ситуации на международных рынках, колебаний пары евро/доллар и мировых цен на энергоресурсы.