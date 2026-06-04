Долар дорожчає четвертий день поспіль: курс валют НБУ на 5 червня та чи варто хвилюватися

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НБУ підвищив курс долара до 44,37 грн (+3 коп.).

Курс євро зріс до 51,66 грн (+14 коп.).

Долар оновлює локальні максимуми вже кілька днів поспіль.

Експерти пов’язують рух курсу із ситуацією на світовому валютному ринку.

Ознак різкої девальвації гривні наразі немає.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на п'ятницю, 5 червня, офіційний курс долара на рівні 44,37 грн, що на 3 копійки вище за показник попереднього дня.

Водночас європейська валюта після вчорашнього зниження знову подорожчала. Офіційний курс євро становить 51,66 грн, що на 14 копійок більше, ніж 4 червня.

Таким чином, долар продовжив серію локальних максимумів, а євро повернувся до рівнів початку тижня.

Курс валют НБУ на 5 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому зростає долар

Як пояснив у коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, нинішня динаміка курсу значною мірою пов’язана не лише з внутрішніми процесами, а й зі змінами на світовому валютному ринку.

За його словами, Національний банк поступово орієнтується на бівалютний підхід, де дедалі більшу роль відіграє співвідношення між євро та доларом.

''Коли євро слабшає до долара на світовому ринку, НБУ змушений коригувати курс долара до гривні, щоб зберігати відповідні пропорції'', – зазначає експерт.

Саме тому зміцнення американської валюти на міжнародних ринках автоматично впливає і на український валютний ринок.

Чи означає це девальвацію гривні

На думку Шевчишина, поточне зростання долара ще не свідчить про повноцінне послаблення гривні.

Аналітик наголошує, що зараз важливо стежити не лише за доларом, а й за євро. Саме європейська валюта має дедалі більший вплив на українську економіку.

За його словами, значна частина зовнішньої допомоги надходить Україні в євро, у цій валюті номінована велика частка державного боргу, а також значна частина експортно-імпортних операцій.

''Справжню девальвацію ми бачимо тоді, коли гривня одночасно слабшає і до долара, і до євро. Наразі таких ознак немає'', – пояснює експерт.

Чого очікувати далі

За словами Шевчишина, нинішні коливання залишаються незначними і поки не формують нового довгострокового тренду на валютному ринку.

Крім того, літній період традиційно вважається одним із найспокійніших для валютного ринку України.

Тому поточне оновлення локальних максимумів долара аналітик радше пов’язує із зовнішніми валютними факторами, ніж із фундаментальним погіршенням ситуації для гривні.