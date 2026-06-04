Доллар дорожает четвертый день подряд: курс валют НБУ на 5 июня и стоит ли волноваться

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НБУ повысил курс доллара до 44,37 грн (+3 коп.).

Курс евро вырос до 51,66 грн (+14 коп.).

Доллар обновляет локальные максимумы уже несколько дней подряд.

Эксперты связывают движение курса с ситуацией на мировом валютном рынке.

Признаков резкой девальвации гривны пока нет.

Курс валют НБУ

НБУ установил на пятницу, 5 июня, официальный курс доллара на уровне 44,37 грн, что на 3 копейки выше показателя предыдущего дня.

В то же время европейская валюта после вчерашнего снижения снова подорожала. Официальный курс евро составляет 51,66 грн, что на 14 копеек больше, чем 4 июня.

Таким образом, доллар продолжил серию локальных максимумов, а евро вернулся к уровням начала недели.

Курс валют НБУ на 5 июня (Инфографика РБК-Украина)

Почему растет доллар

Как пояснил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин, нынешняя динамика курса в значительной степени связана не только с внутренними процессами, но и с изменениями на мировом валютном рынке.

По его словам, Национальный банк постепенно ориентируется на бивалютный подход, где все большую роль играет соотношение между евро и долларом.

''Когда евро ослабевает к доллару на мировом рынке, НБУ вынужден корректировать курс доллара к гривне, чтобы сохранять соответствующие пропорции'', - отмечает эксперт.

Именно поэтому укрепление американской валюты на международных рынках автоматически влияет и на украинский валютный рынок.

Означает ли это девальвацию гривны

По мнению Шевчишина, текущий рост доллара еще не свидетельствует о полноценном ослаблении гривны.

Аналитик отмечает, что сейчас важно следить не только за долларом, но и за евро. Именно европейская валюта имеет все большее влияние на украинскую экономику.

По его словам, значительная часть внешней помощи поступает Украине в евро, в этой валюте номинирована большая часть государственного долга, а также значительная часть экспортно-импортных операций.

''Настоящую девальвацию мы видим тогда, когда гривна одновременно ослабевает и к доллару, и к евро. Сейчас таких признаков нет'', - объясняет эксперт.

Чего ожидать дальше

По словам Шевчишина, нынешние колебания остаются незначительными и пока не формируют нового долгосрочного тренда на валютном рынке.

Кроме того, летний период традиционно считается одним из самых спокойных для валютного рынка Украины.

Поэтому текущее обновление локальных максимумов доллара аналитик скорее связывает с внешними валютными факторами, чем с фундаментальным ухудшением ситуации для гривны.