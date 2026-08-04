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Долар додав у ціні: вартість валюти в банках та обмінниках 4 серпня

10:25 04.08.2026 Вт
3 хв
Де сьогодні вигідніше купувати та продавати валюту?
aimg Анастасія Мацепа
Долар додав у ціні: вартість валюти в банках та обмінниках 4 серпня Фото: банки та обмінники оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Станом на ранок 4 серпня банки та обмінники оновили курс валют. Долар у більшості фінустанов подорожчав, тоді як курс євро змінювався залежно від банку.

Скільки сьогодні коштують основні валюти, а також де вигідніше купувати й продавати долари та євро, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • В обмінниках: долар продають у середньому по 44,82 грн, євро – по 51,63 грн.
  • У банках: долар можна купити від 44,90 грн, а євро – від 51,90 грн.
  • Найдешевший долар продає ПУМБ за комерційним курсом – 44,90 грн.
  • Найвигідніше продати валюту можна в Monobank та ПриватБанку.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 4 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,82 (-3 коп.) грн для купівлі та 44,70 (-3 коп.) грн для продажу.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,63 (-2 коп.) грн, а купують – по 51,40 (без змін) грн.

Долар додав у ціні: вартість валюти в банках та обмінниках 4 серпня

Фото: курс валют в обмінниках на 4 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Євро суттєво подорожчав: курс НБУ на 4 серпня та як ціни на пальне вплинуть на валюту

Курс валют у банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом 45,07 (+11 копійок) гривні, а купують – по 44,57 (+9 копійок) гривні.

Євро ж у банках можна купити по 52,00 (+24 копійки) гривні, а здати – по 51,24 (+17 копійок) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 45,05 (+20 копійок) гривні, а курс для карток становить 45,04 (+20 копійок) гривні. Купити євро у відділеннях можна по 52,00 (+10 копійок) гривні, а для карток курс становить 51,98 (+17 копійок) гривні.

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 45,10 (+20 копійок) гривні, а для карток – по 45,20 (+20 копійок) гривні. Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,05 (+30 копійок) гривні, а для карток – по 52,15 (+25 копійок) гривні.

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,10 (без змін) гривні, а за комерційним курсом – по 44,90 (без змін) гривні. Євро у касах банку можна купити по 51,90 (без змін) гривні.

Monobank продає долари по 45,03 (+20 копійок) гривні, а євро – по 52,01 (+21 копійку) гривні.

Долар додав у ціні: вартість валюти в банках та обмінниках 4 серпня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 4 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Серед найбільших банків найвигідніше купувати долар сьогодні можна за комерційним курсом ПУМБ – по 44,90 грн. Далі йдуть Monobank – 45,03 грн, ПриватБанк (картковий курс) – 45,04 грн та відділення ПриватБанку – 45,05 грн. Найвищий курс продажу пропонує Ощадбанк для карткових операцій – 45,20 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує ПУМБ – 51,90 грн. Далі йдуть Monobank – 52,01 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,05 грн, а найдорожче європейську валюту продають карткові сервіси Ощадбанку – 52,15 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та для карткових операцій – по 44,65 грн. Майже такий самий курс у Monobank – 44,63 грн, а також за комерційним курсом ПУМБ – 44,60 грн. У ПриватБанку картковий курс купівлі становить 44,60 грн, а у відділеннях – 44,45 грн.

Євро найвигідніше продавати Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' – по 51,35 грн. У Monobank курс купівлі становить 51,31 грн, у ПриватБанку (картковий курс) та карткових сервісах Ощадбанку – 51,30 грн, тоді як у ПУМБ банк купує євро по 51,20 грн.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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