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Главная » Бизнес » Финансы

Доллар прибавил в цене: стоимость валюты в банках и обменниках 4 августа

10:25 04.08.2026 Вт
3 мин
Где сегодня выгоднее покупать и продавать валюту?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар прибавил в цене: стоимость валюты в банках и обменниках 4 августа Фото: банки и обменники обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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По состоянию на 4 августа банки и обменники обновили курс валют. Доллар у большинства финучреждений подорожал, в то время как курс евро менялся в зависимости от банка.

Сколько сегодня стоят основные валюты, а также где выгоднее покупать и продавать доллары и евро, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • В обменниках: доллар продают в среднем по 44,82 грн, евро – по 51,63 грн.
  • В банках: доллар можно купить от 44,90 грн, а евро – от 51,90 грн.
  • Самый дешевый доллар продает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,90 грн.
  • Выгоднее всего продать валюту можно в Monobank и ПриватБанке.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 4 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,82 (-3 коп.) грн. для покупки и 44,70 (-3 коп.) грн. для продажи.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,63 (-2 коп.) грн., а покупают – по 51,40 (без изменений) грн.

Доллар прибавил в цене: стоимость валюты в банках и обменниках 4 августа

Фото: курс валют в обменниках на 4 августа (Инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу 45,07 (+11 копеек) гривны, а покупают – по 44,57 (+9 копеек) гривны.

Евро же в банках можно купить по 52,00 (+24 копейки) гривны, а сдать – по 51,24 (+17 копеек) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,05 (+20 копеек) гривны, а курс для карт составляет 45,04 (+20 копеек) гривны. Купить евро в отделениях можно по 52,00 (+10 копеек) гривны, а для карт курс составляет 51,98 (+17 копеек) гривны.

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 45,10 (+20 копеек) гривны, а для карт – по 45,20 (+20 копеек) гривны. Евро в мобильном приложении можно купить по 52,05 (+30 копеек) гривны, а для карт – по 52,15 (+25 копеек) гривны.

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 (без изменений) гривны, а по коммерческому курсу – по 44,90 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,90 (без изменений) гривны.

Monobank продает доллары по 45,03 (+20 копеек) гривны, а евро – по 52,01 (+21 копейку) гривны.

Доллар прибавил в цене: стоимость валюты в банках и обменниках 4 августа

Фото: курс валют в банках (продажа) на 4 августа (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Среди крупнейших банков выгоднее всего покупать доллар сегодня можно по коммерческому курсу ПУМБ – по 44,90 грн. Далее следуют Monobank – 45,03 грн., ПриватБанк (карточный курс) – 45,04 грн. и отделение ПриватБанка – 45,05 грн. Самый высокий курс продажи предлагает Ощадбанк для карточных операций – 45,20 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает ПУМБ – 51,90 грн. Далее следуют Monobank – 52,01 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,05 грн, а дороже всего европейскую валюту продают карточные сервисы Ощадбанка – 52,15 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и для карточных операций – по 44,65 грн. Почти такой же курс у Monobank – 44,63 грн, а также по коммерческому курсу ПУМБ – 44,60 грн. В ПриватБанке карточный курс покупки составляет 44,60 грн, а в отделениях – 44,45 грн.

Евро выгоднее всего продавать Ощадбанку через ''Мобильный Ощад'' – по 51,35 грн. В Monobank курс покупки составляет 51,31 грн., в ПриватБанке (карточный курс) и карточных сервисах Ощадбанка – 51,30 грн., тогда как у ПУМБ банк покупает евро по 51,20 грн.

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