Долар дешевшає після стрибка, викликаного рішенням НБУ перейти до гнучкого курсу

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися після стрибка на 25 копійок напередодні, викликаного рішенням НБУ перейти від фіксованого курсу гривні до долара до режиму гнучкості обмінного курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 4 жовтня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 38,35 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 40,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,75 гривні, євро по 40,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні стабілізувався на рівні 36,61-36,64 (купівля-продаж).

Офіційний курс

НБУ після відмови від фіксованого курсу встановив на 4 жовтня новий курс за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку.

Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5901 гривень за 1 долар (+0,0215 грн).

Курс євро на 4 жовтня встановлено на рівні 38,3263 грн за 1 євро (-0,1914 грн).

Нові правила НБУ

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

Як заявив за підсумками першого дня дії нових правил глава НБУ Андрій Пишний, перехід до нового режиму викликав зростання попиту на валюту на міжбанку. НБУ продав 3 жовтня "скільки потрібно", щоб задовольнити цей попит та стабілізувати ситуацію.

Прогноз курсу

Експерти не очікують значних змін на валютному ринку найближчим часом. З одного боку НБУ продовжить контролювати ситуацію на міжбанківському валютному ринку за допомогою інтервенцій. Готівковий ринок орієнтуватиметься на міжбанк. При цьому в обмінниках можливі стрибки курсу, проте вони не вплинуть на ситуацію.