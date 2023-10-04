Доллар дешевеет после скачка, вызванного решением НБУ перейти к гибкому курсу

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться после скачка на 25 копеек накануне, вызванного решением НБУ перейти от фиксированного курса гривны к доллару к режиму управляемой гибкости обменного курса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 октября средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,35 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 40,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,75 гривен, евро по 40,00 гривен.

На межбанке курс сегодня стабилизировался на уровне 36,61-36,64 (покупка-продажа).

Официальный курс

НБУ после отказа от фиксированного курса установил на 4 октября новый курс по результатам торгов на межбанковском валютном рынке.

Официальный курс гривны к доллару на 4 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5901 гривен за 1 доллар (+0,0215 грн).

Курс евро на 4 октября установлен на уровне 38,3263 гривен за 1 евро (-0,1914 грн).

Новые правила НБУ

Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

Как заявил по итогам первого дня действия новых правил глава НБУ Андрей Пышный, переход к новому режиму вызвал рост спроса на валюту на межбанке. НБУ продал 3 октября "сколько нужно", чтобы удовлетворить этот спрос и стабилизировать ситуацию.

Прогноз курса

Эксперты не ожидают значительных изменений на валютном рынке в ближайшее время. С одной стороны, НБУ продолжит контролировать ситуацию на межбанковском валютном рынке с помощью интервенций. Наличный рынок будет ориентироваться на межбанк. При этом в обменниках возможны скачки курса, однако они не повлияют на ситуацию.