Долар дешевшає в обмінниках, курс євро зростає

Коментар НБУ

Як заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова НБУ Андрій Пишний, зростання курсу євро вплине на загальний рівень інфляції в Україні. За його словами, девальвація гривні до євро в попередні місяці буде переноситися на ціни в наступні два-три квартали.

Водночас голова Нацбанку додав, що гривня до долара залишається стійкою.

"Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю", - пояснив Пишний.

З початку 2025 року курс євро зріс до гривні на 10% (з 43,92 гривень). Курс долара знизився на 1% (з 42,03 гривень на кінець 2024 року).