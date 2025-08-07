Доллар дешевеет в обменниках, курс евро растет

По состоянию на утро 7 августа средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 47,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 16 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Официальный курс на 7 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6110 гривен за 1 доллар (-0,0735 грн). Это минимальный уровень с 29 июня (41,5852 гривен).

Официальный курс евро составит 48,2854 гривен за 1 евро (+0,1940 грн).