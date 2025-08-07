RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар дешевеет в обменниках, курс евро растет

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил снижение. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 августа средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 47,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 16 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Официальный курс на 7 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6110 гривен за 1 доллар (-0,0735 грн). Это минимальный уровень с 29 июня (41,5852 гривен).

Официальный курс евро составит 48,2854 гривен за 1 евро (+0,1940 грн).

 

Комментарий НБУ

Как заявив в интервью РБК-Украина глава НБУ Андрей Пышный, рост курса евро повлияет на общий уровень инфляции в Украине. По его словам, девальвация гривны к евро в предыдущие месяцы будет переноситься на цены в следующие два-три квартала.

В то же время глава Нацбанка добавил, что гривна к доллару остается устойчивой.

"Динамика курса гривны к доллару определяется рынком, как и предусмотрено управляемой гибкостью", - пояснил Пышный.

С начала 2025 года курс евро вырос к гривне на 10% (с 43,92 гривен). Курс доллара снизился на 1% (с 42,03 гривен на конец 2024 года).

Курс доллараКурс евро