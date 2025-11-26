ua en ru
Долар дешевшає, євро йде вгору: який курс в обмінниках

Україна, Середа 26 листопада 2025 11:31
UA EN RU
Долар дешевшає, євро йде вгору: який курс в обмінниках Курс долара в обмінниках знизився на 7 копійок (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Після кількох днів зростання курс долара в обмінних пунктах України 26 листопада показав падіння. Порівняно з попереднім днем американська валюта подешевшала на 7 копійок, а євро додав у ціні 4 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

До ранку 26 листопада середня вартість продажу долара в обмінних пунктах становила 42,58 гривні - це на 7 копійок менше, ніж днем раніше. Євро, навпаки, трохи подорожчав: його курс збільшився на 4 копійки і досяг 49,37 гривні.

Ціна купівлі долара також знизилася: у середньому його приймають по 42,02 гривні, що на 6 копійок менше за показник 25 листопада. Євро в купівлі коштує 48,69 гривні – на 1 копійку вище, ніж напередодні.

На міжбанку торги 25 листопада завершилися в межах 42,25–42,28 гривні за долар. Порівняно із закриттям 24 листопада американська валюта подешевшала на 22 копійки.

Згідно з даними Європейського центрального банку, за період із 2 січня до 25 листопада 2025 року євро зміцнився до долара на 12 центів. На 25 листопада ЄЦБ встановив курс 1,15 долара за євро, тоді як на початку року він становив 1,03 долара.

Офіційний курс

Офіційний курс долара на 26 листопада встановлено на рівні 42,4015 гривні, що стало новим історичним максимумом. Попередній рекорд було зафіксовано 25 листопада – 42,37 гривні.

Офіційний курс євро на 26 листопада становить 48,9483 гривні. Європейська валюта також зміцнилася: порівняно зі значенням на 25 листопада її вартість зросла на 3 копійки.

Прогноз курсу долара

У листопаді долар зміцнився до рівня 41,8–42 гривні. На це вплинули сигнали від МВФ про можливе послаблення національної валюти, що відновило тенденцію до плавного зростання, зазначив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Поступове подорожчання долара не є приводом для занепокоєння, пояснив фахівець, хоча зовнішні чинники все ще залишаються непередбачуваними. При цьому експерт не очікує різких коливань на валютному ринку.

